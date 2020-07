Ethos lancia nuovo concorso a premi per incentivare gli acquisti

Fino al 31 luglio i clienti di 14 gallerie gestite da Ethos-Gestione centri commerciali potranno partecipare, scaricando una app sviluppata da Ideasfera, al concorso a premi Vieni al Centro e vinci

Entra nel vivo il progetto di fidelity app di Ethos-Gestione Centri Commerciali. Dopo l’applicazione Salvacoda per l’accesso in sicurezza, parte un altro processo di fidelizzazione della clientela con il (primo, secondo Ethos) concorso a premi gestito completamente tramite app.

Attraverso l’applicazione mobile voluta da Ethos, sviluppata e implementata da Ideasfera-Data Driven Creative Agency, il concorso a premi Vieni al Centro e vinci premierà fino al 31 luglio chi si trova all’interno dei 14 centri commerciali aderenti all'iniziativa. Per partecipare basta entrare in uno dei centri commerciali, scaricare l’app, registrarsi e cliccare sul pulsante Gioca per vincere uno dei 140 buoni messi in palio ogni giorno, per un totale di 3.650 premi per tutta la durata del concorso.

L’applicazione fa parte di una strategia più ampia per incentivare le visite e gli acquisti nei centri commerciali. Una strategia che ha visto lo sviluppo di 14 app personalizzate ad hoc per ogni centro commerciale, ma unificate da una comune visione di sviluppo. Nei prossimi mesi grazie continuerà a essere lo strumento privilegiato per premiare la presenza nei centri commerciali, le raccolte punti spesa e la partecipazione a giochi e concorsi: con pochi click e senza bisogno di rapportarsi direttamente con un operatore.

Garantire la sicurezza di chi entra nei punti di vendita è un obiettivo primario di Ethos e dei direttori delle gallerie, coinvolti in questo processo di digitalizzazione che riguarda tutti i tenant. L’applicazione coniuga la duplice esigenza di mantenere il distanziamento personale e l’attività di coinvolgimento (engagement) dei clienti.