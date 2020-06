Il fatturato 2019 registra un incremento del 7,4%, ma anche i risultati parziali post lockdown promettono bene: a maggio 2020 +26,51% rispetto ad aprile e marzo 2020

L’Assemblea dei soci di Ethos Profumerie, tenutasi per la prima volta online, ha approvato il bilancio 2019 che presenta un fatturato (sell in) di 144,5 milioni di euro, +7,4% rispetto al 2018. Fra i prodotti best seller dei punti di vendita, spiccano gli articoli dedicati a cosmesi viso-corpo, che mettono a segno un +4,8% in volume e quasi +11% a valore, e il comparto alcolico cresciuto rispettivamente del 3,12% in volume e di quasi il 7% in valore (+6,98%).

Aumenta anche l’incidenza del margine di gestione sul fatturato totale superando il 3%.

Da gennaio 2020, e nonostante la situazione di crisi nera che ha investito l’economia durante l'anno, Ethos Profumerie ha aperto 4 nuovi punti divendita: Profumerie Sabbioni a Cattolica e a San Giovanni in Persiceto, Pepino Profumerie a Napoli e Bontempo Profumi a Isernia. Il buon lavoro svolto non solo nei mesi di lockdown, ma anche per tutto il 2019, si è concretizzato con una ripresa a maggio 2020: +26,51% rispetto ad aprile e marzo 2020.

"Sono orgogliosa di guidare un gruppo sano e sempre in crescita come questo -commenta Mara Zanotto, direttore generale di Ethos Profumerie-. Da 25 anni lavoriamo duramente con attenzione ossessiva ai nostri soci ma con visione verso il futuro. I risultati della gestione 2019 sono i migliori di sempre. In questo preciso momento storico ci attestiamo come primo gruppo retail indipendente, nell'ambito della profumeria, per numero di punti di vendita".