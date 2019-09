Euronics, al via la nuova campagna per il ritorno a scuola e in ufficio

Un'iniziativa legata al back to school e to office dopo la pausa estiva

Euronics lancia la nuova campagna “Restart – Si riparte con gli sconti”, per accompagnare il rientro in città, dopo le vacanze estive.

Le promozioni, valide dal 29 agosto all’11 settembre, offrono sconti su prodotti di tutte le categorie merceologiche, in particolare sull’hi-tech per il ritorno a scuola e in ufficio.

Inoltre, all’acquisto di un notebook (con processore Intel a partire da 599 euro) è legata, fino alla fine dell’anno, l’iniziativa “Noteback”, che consente di comprare entro due anni un più aggiornato PC portatile di valore pari o superiore al primo, ottenendo un rimborso del 50% del prezzo iniziale.

Euronics propone anche un concorso legato all’uscita dei film al cinema. Nel periodo dal 26 agosto al 18 settembre sarà infatti attiva per tutti i clienti Euronics un’iniziativa legata all’uscita di “Angry Birds 2-Nemici amici per sempre”, che prevede un soggiorno per tutta la famiglia al “VOI Tanka Resort” di Alpitour, che si potrà vincere inviando un sms con il testo che compare sugli schermi all’interno dei punti vendita Euronics.

La campagna nazionale “Restart – Si riparte con gli sconti” sarà sostenuta da un’azione pubblicitaria che prevede spot sulle principali emittenti TV e radio, oltre che da una copertura web curata dal team Digital di Euronics