F.lli Ibba (Crai) premiati da Deloitte Private Italia

L'azienda F.lli Ibba, socia del Gruppo Crai, è stata premiata da Deloitte per il terzo anno di fila come Best Managed Companies

Il riconoscimento dedicato alle Best Managed Companies, consegnato da Deloitte Italia, premia 59 aziende che si sono distinte per strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità. Fratelli Ibba Srl, società guidata dal presidente di Crai Cooperativa Giangiacomo Ibba, attivo in Sardegna e nel Lazio con una rete di oltre 300 negozi ad insegna Crai, lo riceve per il terzo anno consecutivo. Il premio è sostenuto da Altis Università Cattolica, Elite, il programma del London stock exchange group che supporta lo sviluppo e la crescita delle imprese ad alto potenziale. La giuria è costituita da noti esponenti della business community italiana, del mondo accademico e istituzionale.

“Siamo sempre più convinti che il percorso intrapreso verso una crescita aziendale basata sui valori di eccellenza e qualità, che Crai esprime, e fortemente incentrata sulle comunità locali, è la via giusta” dichiara il presidente Giangiacomo Ibba.