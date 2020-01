Farmacia Calderara: naturale e green, nei prodotti e nelle strutture

Dai materiali ecoattenti alle gamme biologiche, il punto di vendita eroga farmaci e servizi nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente che lo circonda

Offrire al cliente-paziente un luogo nel quale vivere un'esperienza d’acquisto più emozionale e coinvolgente. É con questo obiettivo che, in collaborazione con la società di pharmacy design Sartoretto Verna, è stata realizzata la Farmacia Calderara di Gozzano, in provincia di Novara, che oggi sorge nella nuova sede lungo la strada provinciale del paese.

La struttura, sin dall’esterno, invita il cliente alla visita, grazie alla facciata con ampie vetrate, intervallate da colonne, di particolare impatto visivo.

La zona interna della farmacia, di 180 mq, si qualifica come un ambiente moderno, raffinato, sostenibile, grazie agli arredi e agli elementi di design, ai materiali green come il legno ed il vetro, al soffitto in lamellare. Gli spazi sono stati concepiti anche con l'intento di garantire uno sviluppo futuro al piano soppalco.

La conformazione dell’edificio consente ai farmacisti ed ai clienti di poter godere per parecchie ore al giorno dell’illuminazione naturale. A quest’ultima si integra in maniera armonica la luce artificiale che, opportunamente direzionata verso le scaffallature, dà maggior evidenza ai prodotti in esposizione.

L’attenzione al naturale non è solo nelle scelte espositive, ma anche nella selezione dei prodotti, a partire dalle gamme bio del circuito Apoteca Natura (di cui la farmacia fa parte), per proseguire con i prodotti per la cosmesi e la dermocosmesi.

L’offerta di servizi in store è piuttosto articolata. Il pacchetto include: dall’autoanalisi all’holter pressorio e/o cardiaco, dall’Ecg alla Moch, al test sulle intolleranze alimentari. La farmacia ospita anche l’Oasi Benessere, uno spazio dedicato alla cura della persona, gestito da un’esperta estetista, cui si aggiunge l’attività del podologo e della naturopata.

Sono a calendario giornate dedicate al beauty e alla cosmetica, alla presenza di personale dedicato, a disposizione della clientela per consulenze personalizzate.

La farmacia realizza eventi a tema salute e indirizzati a promuovere uno stile di vita sano e sostenibile.