Farmacia Essenza: assistenza dedicata, in store e online

Un servizio a 360°: sul punto di vendita, ma anche sul sito e su whatsapp. Nell'offerta, spiccano beauty e cosmesi, con gamme a marchio proprio

Essere il punto di riferimento locale per la salute ed il benessere delle persone, attraverso il consiglio personalizzato e competente del farmacista. Con questo obiettivo è stato realizzato, in collaborazione con la società di consulenza AMlab, il progetto Farmacia Essenza, di Castel Goffredo (Mn). La struttura di vendita, di circa 300 mq complessivi, si qualifica per ampi spazi e atmosfere rilassanti, anche grazie al mix di materiali naturali utilizzati, a partire da legno e vetro. Concorre a creare un ambiente piacevole pure la molta luce naturale, che filtra dalle ampie vetrate, pensate anche per attrarre il cliente sin dall'esterno del punto di vendita.

A livello di assortimento, oltre al farmaco etico, sono tre le tipologie di prodotto più approfondite. La prima (e più importante) è il segmento cosmesi e benessere, valorizzato sin dall’ingresso, grazie ad una zona espositiva con un ampio assortimento di prodotti cosmetici a marchio Farmacia Essenza, affianco a gamme di alto livello e cosmesi naturale. Fra i brand trattati, spiccano: Sysley, Mene&Moy, Resultime, Apivita, Nuxe, Dolomia, VitaPuls, Isdin, Ceramol, Unifarco.

Ben sviluppato il comparto alimentazione ed integrazione, con i brand: Named, Fior di Loto, Baule Volante, Pukka, Neavita, Unifarco Integratori, Integratori vari, Purae. Focus, infine, sull'infanzia, con i marchi: Hipp, Suavinex, Apivita, Unifarco.

Molto approfondito il mondo dei servizi, a partire dal segmento bellezza e cosmetica. Sempre nella zona d'ingresso è presente una console beauty dove il cliente, seguito da personale specializzato, riceve consulenze personalizzate e può sottoporsi a trattamenti di bellezza.

Sono inoltre presenti due cabine riservate ai servizi della salute e alla relazione one to one paziente-professionista. La selezione include: dall'autoanalisi al check-up di prevenzione, dalla telemedicina alla diagnostica e prenotazioni Cup.

Tra i diversi servizi offerti, spiccano anche la consegna a domicilio e la possibilità di prenotare i propri prodotti sia sul sito che tramite whatsapp.

L'attenzione di Farmacia Essenza alla relazione con la clientela e con la comunità locale si esprime anche nell'introduzione di un’area centrale che può essere utilizzata con più scopi: dalla consulenza alla realizzazione di eventi e workshop. Questa zona, grazie a scenografie e configurazioni sempre diverse ed inaspettate, coinvolge, interagisce e informa la clientela.