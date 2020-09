Farmacia Giorlando di Alcamo: formazione dei clienti, in store e online

Il ciclo di incontri 'Spazio mamma', realizzato da anni in farmacia, è continuato anche con la pandemia, grazie all'attivazione di una piattaforma web

Non solo consiglio professionale e personalizzato, ma anche formazione costante del cliente-paziente attorno alla sfera della salute, nella logica di valorizzare il ruolo del farmacista e la sua competenza. Sono, questi, alcuni dei punti di forza di Farmacia Giorlando, di Alcamo, in provincia di Trapani, che da ormai diversi anni ha affiancato, alla dispensazione del farmaco, anche un'attività di formazione rivolta alle donne in gravidanza. Stiamo parlando del progetto 'Spazio mamma', ideato da Giuseppina Amato, titolare della farmacia nonché farmacista territoriale e councelor per La Farmacia dei Servizi.

Si tratta di un ciclo di incontri, con cadenza settimanale, organizzati da Amato insieme ad uno staff di professionisti (l'ostetrica Giacoma Vultaggio e gli psicologi Rosario Carrubba e Carla Angileri) che segue il progetto sin dalla sua nascita. Il corso è particolarmente focalizzato sulla sfera psichica della donna incinta e sulle dinamiche che coinvolgono le coppie che si preparano a diventare genitori.

"Normalmente i corsi si tengono in una saletta al piano superiore della farmacia - spiega Giuseppina Amato -. In tempo di Covid-19, ci siamo attrezzati per continuare i nostri incontri online. Durante il lockdown, a causa della momentanea sospensione dei corsi pre-parto negli ospedali, il servizio è stato di particolare utilità per le future mamme. Da sempre, inoltre, creiamo dei gruppi whatsapp, per agevolare l'interazione fra noi ed i neo-genitori".

'Spazio Mamma', oltre ad avere una finalità principalmente formativa, ha dato, nel tempo, dei ritorni anche da un punto di vista commerciale: "Le coppie che partecipano al corso, in store come online, sono incentivate a tornare a trovarci in farmacia per acquistare prodotti pre parto o per la prima infanzia - aggiunge la dottoressa Amato -. Ciò ci ha portato ad incrementare l'assortimento del settore mamma-bambino".