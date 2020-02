Farmacia online: le vendite crescono a doppia cifra

Secondo Iqvia nel 2020 l’eCommerce dei prodotti da farmacia supererà i 300 mio €. L’Italia è il terzo mercato in Europa, dopo Germania e Francia

Incremento double digit per le vendite online di prodotti da farmacia in Italia, un mercato che continuerà a crescere: per la fine del 2020 si stima di realizzare vendite per 315 milioni di euro, mentre nel 2019 si erano totalizzati 240 milioni di euro di fatturato. Solo nel 2018, il valore dell’eCommerce farmacia in Italia era stato di circa 155 milioni di euro, con un’accelerazione di oltre il 60% rispetto ai 96 milioni del 2017. Sono, queste, le principali evidenze di un’analisi ad hoc sviluppata da Iqvia.

Dei 155 milioni di euro di vendite online fatturate nel 2018, 66 milioni sono relativi a prodotti da banco (farmaci di autocura e integratori) che registrano un tasso di crescita del 60%, mentre il personal care, cioè igiene e bellezza, vale 52 milioni (+38%).

Nell’eCommerce dei segmenti pharma e wellbeing, il prezzo è il principale driver d’acquisto per il consumatore. Sul web il cliente ha la possibilità di confrontare i prodotti, le offerte e gli sconti e di acquistare il bene al prezzo più competitivo. Ma è rilevante anche l’incidenza di un fattore quale la riservatezza, garantita dalla modalità di vendita in rete. Gioca inoltre un ruolo importante la comodità di fare shopping h 24, 7 giorni su 7, senza dover uscire di casa. Elemento non trascurabile specialmente se si è ammalati.

Attualmente in Italia sono circa 800 le farmacie e parafarmacie autorizzate dal Ministero della Salute a vendere i prodotti su internet. Il 20% di questi operatori detiene il 90% delle vendite.

Nel 2020, in Europa si stima che le vendite totali di prodotti farmaceutici online toccheranno i 6,5 miliardi di euro. L’Italia si colloca al terzo posto dopo la Francia per le vendite di articoli da farmacia su internet, mentre a svettare in testa alla classifica è la Germania, in cui lo sviluppo dell’eCommerce risulta favorito da una legislazione che prevede la possibilità di vendere anche i farmaci con obbligo di prescrizione su internet. Nel 2015 la Germania ha registrato vendite pari a oltre un miliardo di euro, cifra destinata a raddoppiare entro il corso di quest’anno.