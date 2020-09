Farmacia Serra: mascherine disponibili tutti i giorni, H24

I dispositivi di protezione, erogati tramite locker antistante la farmacia, consentono ai clienti di comprarli in autonomia, di giorno e di notte

Sebbene attualmente la disponibilità di mascherine chirurgiche sia assicurata, e quindi non ci sia difficoltà a reperirle, non sempre ci si ricorda di portare con sè il dispositivo di protezione, così come può accadere che si possa rompere. Per aiutare i cittadini a gestire questa 'emergenza', Farmacia Serra, di Genova Voltri, ha deciso di rendere disponibili le mascherine chirurgiche ai propri clienti 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Le mascherine cioè possono essere comprate attraverso il distributore automatico Giorgio: la soluzione, ideata dalla stessa Farmacia Serra, è posta all'esterno della farmacia ed è stata sviluppata per consentire il ritiro dei farmaci con ricetta senza l’obbligo di entrare nella struttura di vendita. Per prelevare le mascherine, o anche un kit anti-covid (mascherine + gel antibattrico), basta digitare il codice prodotto sull'apposito touch screen del locker e pagare con bancomat o carta di credito, o con altri sistemi contactless, come Paypal e Satispay; fatto ciò, si apre lo sportello automatico ed è possibile ritirare il prodotto.

Il locker Giorgio, che è stato introdotto durante il periodo di lockdown, risponde all'esigenza di limitare le occasioni di contatto interpersonale, e di potenziale contagio, all'interno della farmacia. In quest'ottica Edoardo e Maddalena Schenardi (titolari di Farmacia Serra) si sono attivati per ridurre anche la coda all'interno e all'esterno della loro struttura di vendita: se c''è troppa gente in fila, sono gli stessi farmacisti ad uscire dal punto di vendita, servendo i clienti e portando loro i medicinali anche all'esterno.