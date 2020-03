Farmaè: il ruolo dell’eRetailing ai tempi del #Coronavirus

L'eCommerce del pharma, con significativi incrementi nelle vendite, si conferma come strumento al servizio dei cittadini per far fronte all’emergenza

Farmaè, eRetailer di prodotti per la salute e il benessere ha registrato, da febbraio ad oggi, circa 40.000 nuovi clienti sul proprio portale, in aumento di quasi il 100% rispetto ai 20.000 dell'equivalente periodo 2019. Nello stesso arco temporale c’è stato un incremento dei volumi di transazioni sulla piattaforma del 100% rispetto al 2019.

Perché? Lo stato di crisi sta spingendo un maggior numero di persone a rivolgersi al web per l’acquisto di prodotti. In questo contesto - segnala Farmaè in una nota stampa - l'eCommerce rappresenta quindi un servizio di grande utilità, poiché consente di assicurare prodotti al pubblico riducendo i contatti interpersonali e le conseguenti possibilità di contagi.

Sulla base dei dati gestionali registrati da Farmaè, gli utenti unici sul sito web, da febbraio ad oggi, sono stati quasi 2 milioni e mezzo, con 4 milioni e 600.000 sessioni sul sito, mentre nello stesso periodo del 2019 sfioravano il milione, e le sessioni erano 2 milioni. Attualmente il 20% dei visitatori di Farmaè usa la ricerca sulla piattaforma, e i termini più digitati di questo periodo sono: gel igienizzanti, mascherine protettive, vitamina C.

Il sito sta registrando il 75% del traffico da dispositivo mobile, a testimonianza che questo è diventato in assoluto il primo device per traffico online. Il volume di acquisto da mobile, inoltre, ha superato per la prima volta quello da desktop.

Nell'ottica di portare sostegno alle persone e alle strutture impegnate a far fronte all'emergenza umanitaria, Farmaè, con sede a Viareggio, ha voluto essere vicino alla propria comunità attraverso diverse iniziative di responsabilità sociale, come la donazione di 1 respiratore polmonare e 1 sonda BladderScan all'Ospedale Versilia di Lucca e la fornitura gratuita di uno stock di mascherine protettive al corpo di polizia municipale di Vecchiano (Pi) e alla sede di Viareggio della Misericordia.