Farmaè: in crescita ricavi (+75%) e ordini (+90%)

Netto incremento del settore online. Lo conferma anche Farmaè che registra una crescita significativa sia dei ricavi che dei clienti

Non si arresta la crescita di Farmaè che lo scorso anno ha registrato ricavi per 65,4 milioni di euro ( +75%). Nel quarto trimestre 2020 i ricavi hanno avuto un incremento dell’83% con ricavi pari a 18,3 milioni di euro. “Siamo convinti che il 2020 abbia accelerato il processo di crescita del consumo attraverso la rete, e che da qui in avanti gli acquisti online accompagneranno sempre di più gli italiani -dichiara Riccardo Iacometti, founder e Ad di Farmaè spa-. Per rispondere in maniera sempre più efficiente alle esigenze dei nostri clienti, abbiamo portato avanti un piano di potenziamento della struttura logistica e investimenti in innovazione tecnologica, consolidando ulteriormente anche le partnership con le industrie di settore”.

Sono cresciuti anche i clienti online (+76% nel quarto trimestre) sino ad arrivare a circa 252mila rispetto ai 144mila del quarto trimestre 2019. E, di conseguenza sono cresciuti anche gli ordini (+90%). Nel quarto trimestre 2020, il numero dei visitatori sui siti è stato pari a 10 milioni e 56 mila rispetto ai 6 milioni e 888 mila (+46%) del quarto trimestre 2019 mentre i visitatori complessivi nel 2020 sono stati 40 milioni e 495 mila (+77%).

Sono stati venduti 2 milioni e 69 mila prodotti rispetto a 1 milione e 119 mila del quarto trimestre 2019 (+85%), raggiungendo i 7 milioni e 497 mila articoli venduti nel 2020 rispetto ai 4 milioni e 246 mila dello stesso arco temporale del 2019 (+77%).