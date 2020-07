Farmaessere: nuovo brand di parafarmacia e centro estetico

La senese Farmacia Pinotti amplia i servizi per il benessere, con un format che unisce, alla vendita dei parafarmaci, un'offerta di trattamenti estetici

La storica Farmacia Pinotti di Buonconvento, in provincia di Siena, arricchisce la propria proposta ed introduce la nuova parafarmacia e centro estetico a marchio Farmaessere. Il progetto, curato dalla società di pharmacy design Sartoretto Verna, nasce nell'ottica di ampliare l'offerta di servizi della sfera del wellbeing, sviluppando un format dedicato.

Il nuovo punto di vendita Farmaessere è stato concepito per incuriosire e attrarre il consumatore sin dalla strada, grazie alle ampie vetrate che mostrano gli interni del concept.

L'ambiente, luminoso e accogliente, intende trasmettere al cliente un'idea di benessere legato a concetti di professionalità, freschezza, tecnologia, grazie ai materiali e agli elementi di design scelti. Si evidenziano, per esempio, dai pavimenti in gres porcellanato effetto legno alle luci a led rgb, sino agli espositori in plexiglas retro-illuminati a led.

Per far vivere alla clientela un'esperienza più coinvolgente ed emozionale, si è giocato molto sulle colorazioni: dal lavello di resina trasparente blu ai pannelli led multicolore, che offrono diverse sfumature di luce. Infine, il frequente ricorso al vetro e all'acciaio spazzolato concorre a conferire al punto di vendita un'immagine moderna e innovativa.

Dalla zona vendita si accede all'area servizi attraverso una porta scorrevole a vetro, sulla quale sono comunicate le varie tipologie di trattamenti disponibili.

Anche le cabine di estetica si qualificano per pareti scorrevoli in vetro, che permettono di sfruttare al meglio gli spazi a seconda dei trattamenti in agenda. Pure nella realizzazione delle cabine si è lavorato sull'aspetto emozionale dell'esperienza, a partire dall'introduzione delle fibre ottiche a soffitto, che disegnano un cielo stellato.

Non manca una postazione per il make up, con top in vetro laccato bianco e luci minimali inserite lungo lo specchio.