Federalimentare: non esiste un’emergenza sulle scorte alimentari

Nonostante la corsa all'accaparramento, l'industria agroalimentare conta di poter mettere in pista un surplus produttivo sempre disponibile

Come si stanno organizzando le filiere di rifornimento di supermercati, ipermercati e discount di fronte all'emergenza Coronavirus che sta coinvolgendo alcune zone del nostro Paese? Prevale come già registrato per quanto concerne le prime direttive retail un senso di prudenza, in attesa di capire come meglio muoversi, soprattutto in Lombardia e Veneto, al momento le regioni più colpite da questa situazione, a fronte dell'adeguamento alle ordinanze delle istituzioni.

Nel giro di tre giorni l'Italia si è ritrovata al centro della crisi internazionale legata al coronavirus. E nel Nord è stata corsa all’accaparramento di derrate alimentari per limitare gli spostamenti e fronteggiare eventuali isolamenti. Rispetto alla situazione Federalimentare è in stretto contatto con Confindustria e al momento le singole imprese si stanno interrogando su come fronteggiare un’eventuale complicazione della situazione. “Per ora però -precisa il presidente Ivano Vacondio- non ci sono particolari criticità. Gli stabilimenti produttivi sono tutti aperti, a parte quelli della “zona rossa”, quindi non ci devono essere preoccupazioni per gli approvvigionamenti”.

La corsa ai supermercati per fare scorte di cibo non rischia di mettere a repentaglio la sostenibilità del sistema. “Al momento non sta creando problemi di rifornimento. Se la situazione rimane stabile credo che la corsa alle scorte scemerà nei giro di un paio di giorni. Potrebbero persistere gli accaparramenti per i freschi (pane, ortofrutta, carne). In questo contesto, per non creare allarmismi ingiustificati e disincentivare il fenomeno, la comunicazione televisiva è un megafono molto importante. Ed è altrettanto importante che il Governo, come ha promesso, rifornisca attraverso la Protezione Civile le zone rosse per evitare che la gente debba fare grosse spese a turni contingentati”.

Ipotizzando uno scenario di emergenza sull'intero territorio nazionale, Vacondio ammette che in quel caso ci potrebbbe essere una eventuale difficoltà a garantire l’approvvigionamento alimentare se determinate imprese fossero costrette a chiudere gli stabilimenti. In quel contesto ci sarebbero aumenti di prezzi. Più tranquillo invece Vacondio sulle speculazioni che qualcuno paventa sulla scia di ciò che su internet sta avvenendo per l’Amuchina: “Aumentando la domanda l’aumento dei prezzi è un rischio potenziale. Può darsi che possa succedere nei singoli negozi, ma per quanto riguarda l’industria alimentare sono convinto che prevarrà il senso di responsabilità della classe imprenditoriale italiana, che ne ha già dato prova anche in altre occasioni emergenziali come il terremoto del centro Italia”. Certo la situazione induce preoccupazioni per lo stato dell’economia italiana che va incontro a un Pil negativo. “Ed è certamente un danno anche per il nostro settore in particolare per il turismo enogastronomico e la ristorazione, grandi veicoli di crescita della diffusione del F&B italiano nel mondo e fonte di maggiori marginalità rispetto al retail”.

“Diremmo purtroppo, in questo momento per fortuna: l’export agroalimentare italiano verso la Cina è solo dell’1% e l’import ancora meno perciò il blocco dell’economica cinese è ininfluente per le nostre industrie del food. C’è però preoccupazione per le conseguenze sul Pil del Paese”. Ivano Vacondio - presidente Federalimentare

Nell'industria agroalimentare la prassi igienica è sempre attuata ai massimi livelli lungo il processo produttivo

Giuseppe Di Martino, amministratore delegato Pasta Amato, è moderatamente ottimista sull'evolversi della situazione nelle regioni settentrionali. “L’emergenza è scoppiata nel fine settimana. Ora certamente bisognerà rimpiazzare rapidamente gli stock venduti, ma è una situazione di panico che dovrebbe rientrare nei prossimi giorni. È ancora presto, però, per capire nel dettaglio l’evoluzione. Non esiste, comunque, un problema di scorte alimentari: abbiamo capacità produttive da poter spremere in queste occasioni e spazi di manovra per produrre di più in questi casi. Per quanto riguarda i sistemi di sicurezza interni (lavaggio mani, protezione corpo eccetera) come industria alimentare -è giusto ricordarlo in una situazione fuori norma come quella attuale- la prassi igienica è consolidata”.

Claudio Gariboldi, responsabile commerciale Molino Nicoli Italia conferma: “Panico e frenesia di acquisti sono scattati nel weekend, fino a venerdì dal punto di vista commerciale era tutto normale. Va valutato nei prossimi giorni se aumenteranno le richieste di prodotti: al momento è prematuro dare una risposta. A oggi non abbiamo ricevuto ordini straordinari. Noi, comunque, siamo in grado di sopperire e non credo che possiamo avere mancanze di materia prima, al limite può esserci qualche giorno di ritardo. Presumo che i centri distributivi delle varie catene abbiano già modo di rifornire i vari supermercati”.

Qualche problema in più potrebbe derivare dalle produzioni particolarmente legate alle stagionalità di raccolta se la situazione critica dovesse prolungarsi. Ma anche in questo ambito per ora la situazione è sotto controllo. Italian Food, operativa nel mercato delle conserve di pomodoro a marca Petti conferma che l'azienda non subisce modifiche alla normale attività, “In quanto la nostra è una produzione stagionale che genera stock tra una campagna e l'altra, da un anno all'altro. Almeno per il momento non abbiamo registrato particolari picchi negli ordini. Fra l'altro la nostra produzione si trova in Toscana, regione che ad oggi non è direttamente coinvolta dall'emergenza”.

Per quanto concerne la fornitura di carni, questa è la posizione attuale di Zootecnica Scaligera, con 35mila capi annui tra i principali produttori di Scottona e Vitellone da allevamento di razze bovine pregiate. La base produttiva è formata da 45 centri di allevamento situati nella pianura padana, tra le province di Verona, Vicenza, Padova, Brescia e Mantova. Davide Maran, responsabile commerciale e controllo qualità Zootecnica Scaligera dichiara: “A lunedì 24 febbraio non abbiamo nessuna variazione sulle procedure finora adottate. Per le forniture in essere tutto procede come sempre. I clienti chiamano allarmati per chiedere se ci sono delle problematiche logistiche ma nella realtà tutto procede come sempre”. Nella norma il 40% circa della produzione è destinata alla gdo, per insegne come Despar, Conad Sicilia, Multicedi di Pastorano, Gruppo Arena, Gruppo Sigma Realco e Gruppo Maiorana.

Ha avviato una filiera italiana sulla spinta dei successi di una spezia asiatica in tempi normali. Ecco cosa succede ora allo zenzero 100% italiano in piena emergenza sanitaria: “Abbiamo lavorato un po’ meno del normale, ma stiamo consegnando tutto il nostro zenzero italiano secondo i programmi stabiliti -riferisce Edoardo Ramondo presidente di T18-. E non andiamo ad accettare ordinativi nuovi. Non partecipiamo al gioco al rialzo perché il prodotto cinese non si trova o si è rialzato tantissimo. Lo sforzo è quello di evitare speculazioni. Il cliente apprezza che non andiamo a metterlo all’asta. Sulla sicurezza abbiamo qualche accortezza in più, ma già gestiamo il prodotto senza farlo toccare a nessuno. In generale tutti i mercati all’ingrosso sono aperti. Ho sentito che qualche sindaco di qualche piccolo comune ha chiuso alcuni mercati rionali: trovo che sia privo di buon senso”.

Nella grande area metropolitana di Milano, si registra da parte di molte grandi aziende il massimo incentivo allo smart working (lavoro da casa): con una significativa riduzione delle trasferte e reperibilità chiesta a dirigenti e responsabili, per una stagione improntata alle videoconferenze. Gruppo Heineken (Sesto San Giovanni) ha invitato i dipendenti, laddove possibile, di lavorare da casa. Anche in Henkel l'invito alla connessione in tele-lavoro è stato esteso ai dipendenti che per raggiungere gli uffici dovrebbero usare i mezzi pubblici. Unicredit sottolinea la possibilità di rimanere a casa per almeno 14 giorni (lavoro da remoto o permesso retribuito) per dipendenti in qualche modo legati a situazioni a rischio. Lo stesso vale per chi ha situazioni di salute già complesse o per i pendolari che viaggiano in zone vicine ai focolai dell’epidemia.

Sas ha messo in atto misure precauzionali per proteggere la salute dei propri collaboratori, clienti e partner. In particolare: Gli uffici Sas hanno implementato policy di smart working per i propri collaboratori anche al fine di garantire un servizio continuo ai clienti. Nelle aree in cui sono in atto misure precauzionali, c'è la raccomandazione ai collaboratori di riunione virtuali come Skype for Business e Microsoft Teams anziché meeting di persona, da utilizzare anche in sostituzione di incontri presso gli uffici. Posticipati tutti i viaggi di lavoro da/verso la Cina e tutti i viaggi di lavoro non necessari da / verso Hong Kong e Taiwan. Un cosiglio a posticipare tutti i viaggi di lavoro non necessari. Quelli necessari devono essere discussi con la dirigenza e l'autorizzazione agli stessi verrà concessa tenendo conto delle evoluzioni della situazione. Resta da verificare, in generale, i requisiti per eventuali restrizioni di viaggio poiché molte località stanno implementando restrizioni in ingresso, rientro e / o quarantena.

Il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli afferma “Stiamo lavorando al testo di un nuovo Decreto Legge che consenta ai cittadini e alle imprese che ricadono all’interno della Zona Rossa di affrontare questo periodo di “quarantena” senza particolari preoccupazioni sotto l’aspetto delle incombenze fiscali e più generalmente per consentire al mondo dell’impresa un’immediata ripresa dell’attività al termine del periodo di isolamento. In queste ore ho sentito tutti i colleghi di Governo, per fare in modo che il testo del Decreto sia il più completo possibile. Con il Ministero dello Sviluppo Economico e le Agenzie fiscali stiamo rifinendo il testo, che sarà pronto nelle prossime ore per approdare in Consiglio dei Ministri. Tra le diverse misure, che interverranno a sostegno di famiglie e imprese, prevederemo sicuramente la sospensione del versamento di tributi, bollette e contributi previdenziali. Il Ministro Patuanelli vedrà domani le categorie produttive per un confronto sulle ulteriori misure da adottare per tutelare il tessuto imprenditoriale del Paese”.