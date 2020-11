Feltrinelli Education, la piattaforma per la formazione continua

Feltrinelli Education è la prima piattaforma di apprendimento continuo (lifelong learning) di Gruppo Feltrinelli che vuole così mettere in relazione i migliori talenti del mondo culturale, artistico, economico e scientifico con i più moderni format di formazione professionalizzante. È una piattaforma "che intercetta e abilita le realtà più innovative nel campo della formazione per una serie di prodotti in linea con la vera sfida del momento: mettere in contatto il bagaglio di conoscenze ed esperienze con le trasformazioni del mercato del lavoro".

L’offerta di formazione fluida e continua di Feltrinelli Education trova il suo elemento distintivo nella commistione di aspetti cognitivi, umanistici, comportamentali e digitali e nell’integrazione di knowledge e soft skills, per fornire a cittadini, imprese e insegnanti corsi, laboratori, seminari e conferenze in rete (webinar) e innovative lezioni d’autore come moderne chiavi di lettura per affrontare il cambiamento.

Feltrinelli Education punta su 6 ambiti della conoscenza, oggi indispensabili: comunicazione & creatività, economia & marketing, digital change, formazione ed educazione, soft skills e complessità.

A comporre questa proposta di apprendimento continuo (lifelong learning) oltre 80 prodotti educativi, tra formazione e intrattenimento culturale (edutainment), ibridi e trasversali, fruibili live e su richiesta (on demand) sulla piattaforma digitale FeltrinelliEducation.it

"A 90 anni dalla nascita di Inge Feltrinelli, entusiasta trascinatrice del nostro Gruppo per oltre cinquant’anni – dichiara Carlo Feltrinelli, Presidente del Gruppo Feltrinelli – oggi Feltrinelli sceglie ancora una volta di ritagliarsi un ruolo concretamente pionieristico e di aprire nuovi mondi al servizio della conoscenza: il digitale non è solo affascinante scenografia, ma co- protagonista del nostro futuro. Diamo oggi il benvenuto a Feltrinelli Education, l’ingresso autoriale del Gruppo nel panorama della formazione professionalizzante con una serie davvero sorprendente di corsi, laboratori e Lezioni d’autore, e alla nuova Libreria Feltrinelli di Piazza Piemonte, che conferma la centralità del libro e del mestiere del libraio ma li innesta con strumenti tecnologici innovativi e una relazione virtuosa con le nostre piattaforme di eCommerce: una nuova esperienza totale, immersiva, contemporanea".

"Ci troviamo nel momento più impegnativo della nostra storia recente, in cui saper combinare al meglio economia e visione d’impresa diventa cruciale -aggiunge Roberto Rivellino, amministratore delegato di Gruppo Feltrinelli-. Cerchiamo di cogliere e leggere i bisogni dei nostri clienti, delle nostre community, dei nostri lettori, guidandoli verso nuovi modelli di comprensione della realtà e di sviluppo del pensiero. Riaffermiamo il nostro presidio culturale ma lo proiettiamo nel futuro, della formazione e della multicanalità".