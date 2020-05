Fhp di R. Freudenberg: Andrea Grassini nuovo sales director consumer Italia

La filiale italiana della società del gruppo tedesco, attiva in Italia con i marchi Vileda, Wettex, Marigold, Gimi e Framar, annuncia la nomina

Fhp di R. Freudenberg sas – filiale italiana di Freudenberg Home and Cleaning Solutions, società del gruppo multinazionale tedesco Freudenberg, attiva in Italia con i marchi Vileda, Wettex, Marigold, Gimi e Framar - annuncia la nomina di Andrea Grassini in qualità di sales director consumer Italy che, assumendo la responsabilità della struttura Vendite e del Trade Marketing, riporterà direttamente a Fiorello Bianchi, general manager Italy Consumer.

Come si legge nella relativa nota: "Andrea Grassini rappresenta una figura di importanza strategica per l’azienda e il suo ruolo è ricco di grandi responsabilità: a capo di un team di 40 persone, ricopre l’incarico di gestire il reparto trade marketing e la negoziazione internazionale con il Gruppo Carrefour. Interviene attivamente nella definizione e nel raggiungimento degli obiettivi di fatturato, ottimizzando le attività di vendita e mettendo a punto la migliore organizzazione che possa contribuire in maniera decisiva, alla crescita e al successo del business aziendale".

“In qualità di sales director consumer Italy di una grande azienda internazionale - dichiara Andrea Grassini - mi pongo l'obiettivo di sviluppare e consolidare il business con un approccio moderno, ponendo una forte attenzione al sell out e allo shopper che guida la crescita del sell in.