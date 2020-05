Fidia Farmaceutici e le iniziative per rispondere all’emergenza #Coronavirus

Dalle misure di sicurezza sul lavoro alla polizza assicurativa ad hoc, la multinazionale ha approntato diverse azioni per tutelare i dipendenti

Fidia, multinazionale farmaceutica italiana, ha risposto con tempestività all’emergenza Covid-19, attivando importanti misure di sicurezza a tutela del personale aziendale, e mantenendo allo stesso tempo la continuità nella produzione, per assicurare l’approvvigionamento di soluzioni per la salute delle persone.

L’azienda ha garantito la distribuzione di dispositivi di protezione individuale di livello adeguato al rischio professionale e assicurato il rispetto del social distancing negli ambienti di lavoro. Ha inoltre predisposto, all’interno di alcune delle proprie sedi, delle postazioni per l’automisurazione volontaria della temperatura per i dipendenti. L’applicazione delle disposizioni delle autorità competenti è stata convalidata anche dallo Spisal (Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro).

Fidia ha implementato il concetto di lavoro agile, favorendo lo smart working, ed ha anticipato al mese di aprile l’erogazione del 50% del premio di partecipazione per aiutare a far fronte a eventuali bisogni legati all’emergenza sanitaria. La società ha inoltre sottoscritto per tutti i propri dipendenti una polizza assicurativa, valida fino al 31 dicembre 2020, in caso di ricovero e post-ricovero da infezione da Coronavirus.

Tra le ulteriori iniziative di sostegno ai lavoratori, Fidia ha attivato, per un periodo limitato, la procedura di cassa integrazione che ha interessato sia le sedi italiane sia le filiali estere. Per garantire la parità di retribuzione ai lavoratori interessati, è stata inoltre prevista l’integrazione della parte non coperta dal sussidio.

"Abbiamo immediatamente adottato tutte le soluzioni possibili per salvaguardare i nostri dipendenti sia in ottica di contenimento dei contagi sia per rispondere ad eventuali esigenze legate all’emergenza sanitaria – dichiara Gianluca Magnani, corporate hr director Fidia. – Ci auguriamo che le soluzioni messe in atto in questo momento di emergenza possano rappresentare una conquista e una base da cui ripartire nel prossimo futuro, come il ricorso allo smart working, ad esempio, che ha accelerato il processo di digitalizzazione dell’azienda".