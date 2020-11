Fieravicola, partita la macchina organizzativa

In programma a dicembre e a gennaio webinar di presentazione che coinvolgeranno la Russia e i paesi africani

Con il via alla campagna commerciale è partita la macchina organizzativa impegnata a realizzare l’edizione 2021 di FIERAVICOLA che si terrà a Rimini dal 4 al 6 maggio del prossimo anno.

Innovazione e internazionalizzazione sono i due driver su cui viene impostato il rilancio della manifestazione per testimoniare lo sviluppo di questa filiera che si è già mossa in anni recenti in un’ottica di forte modernizzazione.

Al centro dell’edizione 2021 saranno le eccellenze della filiera avicola in tutti i suoi segmenti, una ricca convegnistica con focus su tematiche come la sostenibilità e il benessere animale, una fitta agenda di incontri b2b con buyer esteri che gli espositori potranno fissare preventivamente.

Nell’ottica dell’internazionalizzazione i paesi target individuati per creare nuove opportunità di business sia per le tecnologie che per il prodotto finito, sono Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Danimarca e Svezia, i paesi dell’Est Europa, la Russia e Africa. E proprio a questi ultimi – Russia e Africa – sono rivolte le prime presentazioni internazionali di Fieravicola, organizzate dall’ufficio estero in collaborazione con ICE.

Giovedì 10 dicembre sarà organizzata una presentazione a tutte le ambasciate italiane dei paesi africani e giovedì 14 gennaio la manifestazione verrà illustrata a tutti gli addetti commerciali delle ambasciate africane a Roma.

In entrambe le occasioni verranno invitati a partecipare imprenditori della filiera avicola, associazioni di settore, esponenti del mondo istituzionale.

“Dopo il lancio di comunicazione, è partita anche l’attività commerciale - conferma il presidente di Fieravicola Renzo Piraccini - e stiamo lavorando alla presentazione della fiera su piattaforme dedicate. Purtroppo l’era Covid ci impedisce missioni internazionali in presenza, ma stiamo organizzando momenti di incontro da remoto con i protagonisti della filiera avicola nei paesi africani e in Russia. Crediamo di essere sulla via giusta per poter realizzare una grande fiera di respiro internazionale, cercando di sfruttare al meglio le sinergie di due manifestazioni specializzate come Macfrut e Fieravicola”.

www.fieravicola.com