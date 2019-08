Findus aumenta e potenzia le iniziative di welfare aziendale

Findus ha puntato al miglioramento della qualità del lavoro e alla soddisfazione dei dipendenti, con una serie di iniziative di welfare aziendale partendo proprio dall’ascolto delle esigenze di ognuno.

“Le innovazioni arrivano attraverso il coinvolgimento dei collaboratori: grazie ad un gruppo di lavoro, creato circa due anni fa, a cui partecipano colleghi di diversi settori dell’azienda, è stato portato avanti un lavoro che ha consentito di individuare elementi di debolezza e aree di miglioramento, portando in luce istanze e richieste - commenta Valerio Vitolo, direttore Risorse Umane.

Tra le iniziative più rilevanti ci sono il raddoppio dello smart working (due giorni al mese di lavoro flessibile per il 100% degli impiegati), l’inserimento in azienda della figura del Diversity Ambassador per migliorare gli avanzamenti di carriera per le donne e un programma di mentoring per i neoassunti.

L’attenzione ai dipendenti passa anche attraverso l’introduzione di benefit come la lunch card, che sostituisce una mensa aziendale giudicata poco pratica e poco adatta all’esigenza di flessibilità dei dipendenti per la sede di Roma. Piatti caldi anche di notte, invece, nello stabilimento di Cisterna, proprio per andare incontro alle esigenze dei lavoratori notturni.

Novità introdotte anche per la forza vendite - circa 50 risorse - che ha beneficiato dell’apertura di un nuovo ufficio ad Assago: uno spazio Findus a Milano che ha consentito un notevole miglioramento nella qualità del lavoro della forza commerciale dell’azienda.

Attenzione anche alla cultura della prevenzione e a scelte alimentari corrette, con la possibilità per tutti i collaboratori di partecipare a workshop con un’esperta di nutrizione; il Pink Saturday, un incontro con uno specialista per sensibilizzare il personale femminile sul tema della prevenzione del tumore al seno; i Wellness Days, con un menu “healthy” in mensa ispirato ed associato ad un colore del benessere del giorno e la somministrazione gratuita del vaccino antinfluenzale.

