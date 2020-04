Fiore di Puglia scende in campo a sostegno del territorio

L'azienda guidata da tre generazioni dalla famiglia Fiore ha donato all'ospedale Bonomo di Andria monitor multi-parametrici

Fiore di Puglia, azienda che da tre generazioni produce snack da forno con materie prime esclusivamente pugliesi, scende in campo per sostenere il territorio in risposta all'emergenza coronavirus. La realtà guidata dalla famiglia Fiore ha infatti donato all'ospedale Bonomo di Andria dei monitor multi-parametrici.

La prima consegna è stata fatta da Tommaso Fiore, ma è previsto l'arrivo successivo di altri monitor. Una donazione in collaborazione con l'associazione culturale Ideazione e che certifica il legame dell'impresa con la propria comunità.

L’amore della famiglia Fiore per la propria terra e per il suo patrimonio gastronomico ha radici che affondano nel 1940, anno in cui Cataldo Fiore, il fondatore, costruisce e avvia un forno a legna a Corato, città a nord di Bari tuttora sede dell’azienda. Il salto di qualità arriverà poi nel 1957 quando Antonio, figlio di Cataldo, in pieno boom economico fonda ad Andria il primo vero e proprio Panificio Fiore.

Tante, in Italia, le iniziative solidali dell'industria food & beverage in tempo di Covid-19.