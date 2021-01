Fiskars: la campagna a sostegno delle api

Per salvaguardare l’attività di impollinazione delle api, indispensabile per l’ecosistema e la biodiversità, Fiskars lancia una campagna promozionale

In primavera Fiskars lancerà una campagna promozionale che intende sensibilizzare i consumatori e i cittadini per la salvaguardia delle api, a rischio estinzione. L'iniziativa, che rientra nella filosofia e nell'impegno di Fiskars nei confronti dell'ambiente, è stata realizzata in collaborazione con Conapi, il Consorzio Nazionale Apicoltori Italiani che promuove un’apicoltura sana e sostenibile e la filiera del miele con il marchio Mielizia.

La campagna darà continuità alle passate stagioni proseguendo sul tema 100% Felicità a sottolineare, spiega l'azienda, “l’impatto benefico del giardinaggio e del contatto con la natura sul benessere psicofisico, ancor più in questi periodi così difficili”.

Sarà attiva dal 13 febbraio al 31 luglio 2021 e coinvolgerà il consumatore il quale, acquistando prodotti per il giardinaggio e l’irrigazione Fiskars per un valore di almeno 50 euro in un unico scontrino, potrà registrare l’acquisto collegandosi a questo sito. A questo punto i clienti potranno richiedere il premio: un kit salva api contenente un trapiantatore per semi Solid Fiskars, una delle novità di prodotto 2021 dedicate alla semina; una busta di semi melliferi per piantare sul proprio balcone o giardino, fiori ricchi di nettare particolarmente apprezzati dalle api; un vasetto di miele Mielizia da 100 gr; materiale informativo realizzato da Conapi-Mielizia che fornisce consigli utili per un giardino sostenibile a prova di api.