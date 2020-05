Food Court Remastered. Design International aiuta i proprietari di mall

Per attraversare la tempesta del Coronavirus, Design International Foundation offre consulenza gratuita: 300 progetti in 300 giorni

La consapevolezza crescente che il distanziamento sociale necessario per arginare la pandemia Covid-19, permarrà per diversi mesi, sta innescando delle azioni di risposta. Non solo misure di condotta individuale ma anche sulla progettazione delle architetture e degli edifici destinati a luogo di incontro.

Design International Foundation, il progetto di Design International dedicato alla creazione e ricerca di programmi formativi per le prossime generazioni di architetti, sta collaborando con Design International per identificare le migliori soluzioni per adattare uno spazio originariamente progettato per accogliere una moltitudine di persone, in uno spazio che conservi la sua funzione d’uso originaria ma che garantisca il distanziamento sociale. Il tema è particolarmente importante e non scevro da problematiche come commentato da Gianluca Gerosa, Presidente in pectore della Foundation: "Poiché i luoghi di ospitalità, shopping, ristorazione e intrattenimento stanno gradualmente riaprendo le porte al pubblico, la chiave è massimizzare la sicurezza dei visitatori, senza compromettere l’esperienza del cliente e il coinvolgimento della comunità”.

Da qui parte un’iniziativa di consulenza gratuita sugli schemi distributivi, creati dai team di Design International, che lavorerà con i proprietari dei Malls e centri commerciali per definire dei layout conformi al distanziamento sociale nelle Food Court di loro proprietà.

Il progetto denominato Food Court Remastering prevede 300 giorni di progettazione gratuita con l’obiettivo di produrre 300 layout di altrettante food court. Il numero 300 rappresenta i progetti realizzati da Design International nei suoi 55 anni di storia. “Apprezziamo molto le relazioni strette che abbiamo instaurato con i nostri clienti nel tempo”, afferma Davide Padoa, CEO di Design International. “Questo è il motivo per cui sentiamo che dopo aver condiviso così tanti anni di progetti innovativi, visioni e collaborazioni produttive, è tempo di restituire qualcosa al settore. I nostri team di Londra, Milano, Shanghai e Dubai sono pronti a fornire un aiuto a qualsiasi proprietario in cerca di supporto in questo momento di crisi”.

Food Court Remastered è disponibile per tutti i proprietari di Malls dal 12 maggio 2020 all'indirizzo www.designinternational.com/giveback.