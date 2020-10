Forhans investe nella formazione del farmacista, su tutti i touch point

Aggiornamento sui prodotti ma anche scambio di esperienze fra professionisti: questa la finalità dei corsi sviluppati dall'azienda per la farmacia

Forhans, azienda specializzata in prodotti per l'igiene orale, nella logica di essere sempre più vicina alle esigenze della farmacia, ha attivato diverse proposte formative rivolte al farmacista. Tra le iniziative più interessanti spicca il Forhans Web Tour, versione online del Forhans on Tour, inziativa attualmente sospeva per via dell'emergenza sanitaria. Il Forhans Web Tour si compone di una serie di webinar durante i quali gli specialisti del settore oral care raccontano la propria esperienza di utilizzo professionale dei prodotti specifici Forhans. L'obiettivo dei corsi online è di consentire ai farmacisti non solo di essere costantemente aggiornati circa le linee Forhans, m anche di confrontarsi e scambiare esperienze. Proprio nell'ottica di agevolare questo scambio di informazioni, la società promuove la partecipazione al Forhans Web Tour anche tramite i propri canali social, a partire dall'attivazione di un gruppo di discussione sulle sue pagine Facebook.

L'azienda di oral care può contare anche sulla propria rete di agenti, a disposizione dei farmacisti per rispondere alle loro domande o dubbi circa le caratteristiche dei prodotti.

Oltre alla formazione del personale in store, Forhans lavora anche per stimolare il sell out delle sue linee in farmacia: realizza infatti frequenti iniziative, alla presenza di propri promoter, per far testare le referenze ai clienti.

Recentemente, Forhans ha concentrato la propria azione formativa attorno alle nuove linee di prodotto Forhans Medico, disponibili sia in farmacia sia in parafarmacia. La gamma presenta formulazioni a base di zinco cloruro, una molecola a elevata e attività antibatterica e astringente. Nata come difesa quotidiana contro le principali problematiche del cavo orale (dalle gengiviti alle parodontiti, alle afte), la linea include dal dentifricio Forhans Special, per prevenire carie, tartaro, placca, sino al collutorio concentrato, ad azione antisettica e astringente.