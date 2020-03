Forhans presenta la linea Puro Bio Zero Senza %, al 100% naturale

La gamma di prodotti (dal bagnoschiuma allo shampoo, all'olio) è realizzata con materie prime provenienti esclusivamente da agricoltura biologica

Arriva sul mercato la nuova linea di prodotti per corpo viso e capelli Puro Bio Zero Senza %, idratante e delicata grazie alla sua formula con ingredienti completamente naturali.

Realizzati in Italia da Forhans, i cosmetici Puro Bio Zero Senza % si caratterizzano per la totale assenza di parabeni, petrolati, alcool, siliconi, petrolati, Peg e coloranti artificiali. La selezione Puro Bio Zero Senza % è prodotta con materie prime provenienti esclusivamente da agricoltura biologica e con principi attivi non trattati chimicamente, all’interno di formulazioni sviluppate nel pieno rispetto del consumatore e dell’ambiente.

La linea, indicata per pelli e capelli molto delicati, si caratterizza per una profumazione 100% naturale grazie agli olii essenziali, una lista ingredienti estremamente pulita, texture leggera e completamente trasparente. Si compone di bagnoschiuma, shampoo e olio corpo-viso-capelli.

Il bagnoschiuma deterge la pelle rispettandone il pH fisiologico. Grazie alla sua formula extra naturale, è perfetto per un uso quotidiano ed è adatto a tutta la famiglia. Lo shampoo è pensato per lavare in modo naturale la cute e i capelli, senza appesantirli; è ideale per lavaggi frequenti.

L’olio corpo-viso-capelli idrata ed elasticizza la pelle, nutrendola in profondità, grazie all’olio di mandorle. La vitamina E contribuisce a svolgere una funzione antiossidante e aiuta a combattere i radicali liberi con effetto anti-età sulla pelle del corpo e del viso. Applicato sulle punte dei capelli, umidi o asciutti, li protegge e li illumina.

I prodotti della linea Puro Personal Care, disponibili in farmacia e parafarmacia, sono tutti Made in Italy, dermatologicamente testati, certificati Aiab (Bio), cruelty free, adatti ai vegani, realizzati con materiali riciclabili nel rispetto dell’ambiente. Completano la linea Puro Personal Care by Forhans i prodotti bio per corpo e capelli al carbone e zenzero e all’aloe vera con baobab.