Forum Retail è ai blocchi di partenza!

Milano, ottobre 2020 – Mancano due settimane a Forum Retail, l’evento di IKN Italy che richiama la più grande Community di Retailer in Italia in programma il 28 e 29 ottobre a Milano al Superstudio Più con l’innovativo format ibrido, che consente la partecipazione in presenza o in streaming.

“Sostenibilità, Digitale e Sicurezza” saranno i focus principali della ventesima edizione, macro-temi di cui si parlerà nell’arco della due-giorni sia in occasione delle Sessioni Plenarie, sia nei diversi Stage paralleli..

Il tema della Sostenibilità rappresenta una delle novità dell’evento: come mai prima d’ora, rappresenta l’asset che genera valore al proprio business. I Brand e i Retailer, in questi mesi così particolari, hanno intrapreso un percorso verso questa tipologia di investimento ed è giusto e necessario che procedano in tal senso. Questo impegno, infatti, sta premiando le Aziende aumentandone la reputazione agli occhi di clienti, consumatori e investitori, e, di conseguenza, le performance. In occasione delle Sessioni Plenarie e nello Strategy Stage di Forum Retail, andranno in onda i casi più emblematici dal punto di vista Etico, Ambientale e di Welfare delle aziende sostenibili. Verranno coinvolti i casi virtuosi che hanno sposato piani anti-spreco, anti-inquinamento e sostenuto progetti di Diversity & Inclusion per il personale.

Di particolare rilievo la Sessione dedicata all’Agrifood Tech, in cui si tratterà di tracciabilità, certificazione e trasparenza per l’agricoltura d’innovazione.

Il coronavirus ha modificato sia il contesto decisionale, sia il comportamento delle persone e i loro stili di vita per l'acquisto online ed offline. In questo nuovo scenario, la digitalizzazione dei brand è più importante che mai non solo per raggiungere nuovi clienti, ma anche per servire al meglio quelli esistenti e i loro nuovi bisogni: il Digitale è stato – ed è tuttora – il “motore” di tutti i processi di acquisto dall’inizio della pandemia. Forum Retail 2020 dedica una serie di confronti e presentazioni di best practice ai temi innovazione e capacità di trasformazione del business

Il tema Sicurezza sarà trattato in diverse sessioni: durante l’emergenza è stato determinante il ruolo della condivisione delle informazioni tra le diverse figure aziendali a garanzia degli standard della sicurezza nel PdV. A Forum Retail sarà possibile ascoltare le testimonianze di alcuni dei membri del Laboratorio della Sicurezza, realtà che ha svolto un ruolo chiave di connettore tra i Security Manager di molte aziende del Retail. Può essere paragonato a un’informale unità di crisi in funzione 24/7, e continuerà ad esserlo fino al termine dell’emergenza.

Una novità di rilievo è rappresentata da Retail & Payments, un evento nell’evento interamente dedicato ai Pagamenti Digitali, al Cash Management e alla Sicurezza per l’E-Commerce e i Punti Vendita Fisici. I relatori si confronteranno sui cambiamenti in essere dei pagamenti fisici e online: nuovi clienti si sono affacciati all’e-commerce ed è necessario ora semplificare le procedure di pagamento, prevedendo nuove circostanze, come per esempio il credito al consumo. In tema di pagamenti fisici, la sicurezza è ora, più che mai, una necessità: l’evento svelerà le nuove tecnologie che i Big del settore stanno testando in tema di pagamenti alternativi agli standard.

