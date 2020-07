Francesco Pugliese a tutto campo: dall’operazione Auchan all’eCommerce #markuptalk

L'Ad di Conad Francesco Pugliese fa il punto su Auchan e si toglie qualche sassolino dalla scarpa

A che punto è l'operazione di acquisizione della rete ex Auchan in Italia da parte Conad? E che valore ha l'eCommerce sia per i retailer sia per l'industria di marca che lo sta esplorando nel d2c (Direct to Consumer), per finire con uno sguardo sulla piazza di Milano, dove ci sarà un confronto aperto con Esselunga.

A queste e ad altre domande risponde l'amministratore delegato di Conad Francesco Pugliese, che si è tolto qualche sassolino dalla scarpa nella nuova puntata del #markuptalk.