Fratelli Guzzini: la rivoluzione dei dati con Oracle e gway

L'azienda ha realizzato un progetto di datawarehousing basato sulle tecnologie autonome di Oracle Autonomous Database

Con il supporto di gway, società di R1 Group dedicata alla consulenza, al mondo applicativo e alla governance dei sistemi in esercizio, Fratelli Guzzini ha realizzato un progetto di datawarehousing basato sulle tecnologie autonome di Oracle Autonomous Database, un database autonomo, che si auto-gestisce, si auto-protegge e si auto-ripara. L'obiettivo di questa iniziativa è di consentire all’azienda di realizzare un percorso di innovazione ed efficienza data-driven e di valorizzare i dati, proteggerne la qualità e l’integrità con la possibilità di poterne disporre in modo immediato, rapido e integrato. A questo si aggiunge la possibilità per l'azienda di uno strumento di presentazione dei dati e di analytics di tipo “self service”, cioè fruibile dagli utenti a tutti i livelli della gerarchia aziendale, grazie alla piattaforma low-code Apex di Oracle.

“L’analisi è una costante in Fratelli Guzzini: intendevamo sfruttare sempre più nel nostro lavoro quotidiano dati, algoritmi, probabilità -afferma Renzo Specoli, responsabile dei sistemi informativi di Fratelli Guzzini-. In più, con Oracle Autonomous Data Warehouse sfruttiamo il database con grande efficienza, permettendo a più utenti di riutilizzare una stessa connessione, memorizzata in tabelle; questo significa meno accessi, quindi meno esigenze in termine di risorse. Potendo scalare automaticamente in base alle richieste, inoltre, eliminiamo la necessità di gestire la scalabilità anche a un livello intermedio, estremamente dispendioso in termini di risorse database e hardware. Con la soluzione Oracle le applicazioni Oracle Apex richiedono fino a 100 volte meno codice rispetto al passato”.