La riqualificazione del centro commerciale Freccia Rossa a Brescia promossa da Resolute Asset Management con un investimento da quasi 6 milioni di euro sarà curata da Cushman&Wakefield che seguirà dal project management alla commercializzazione

Si articolerà in tre fasi la riqualificazione del centro commerciale Freccia Rossa, inaugurato nel 2008 a Brescia, nel centro città della Leonessa. Un rinnovamento di lay out, merceologico, strutturale, che non è solo finalizzato all'adeguamento del complesso immobiliare ai nuovi standard estetici, architettonici e di consumo, ma si inserisce nel più ampio rilancio urbanistico di una città come Brescia che si prepara al suo ruolo di capitale della Cultura nel 2023.

Freccia Rossa era entrato in crisi già prima del Covid19: per esempio, Mondadori, Carpisa, H&M avevano tirato già le saracinesche ben prima dei lockdown. Non si è mai capito veramente che cosa non ha funzionato di questo centro: sulla carta (e non solo) c'erano tutte le premesse perché andasse bene o discretamente, a partire dalla posizione, praticamente a ridosso del centro storico di Brescia. Non si può dire che fosse un centro brutto sul piano estetico, nonostante le non poche migliorie che si sarebbero rese necessarie nel tempo. Negli ultimi dieci anni, sono infatti cambiate molte cose nell'assetto competitivo delle grandi superfici (hanno aperto nuovi centri, a partire da Elnòs che è però extra urbano), nel retail stesso, nel rapporto con il territorio.

I lavori, voluti dalla nuova proprietà Resolute Asset Management che ha affidato il progetto a Cushman&Wakefield, sono stati presentati oggi in una conferenza stampa a distanza da Mario Bertolotti (amministratore delegato Resolute Asset Management), e Francesca Davoli (asset manager di RAM), da Antonello Delle Noci (Key Account Manager Senior Cushman & Wakefield), da Davide Natale (Project & Development Services Cushman & Wakefield), da Matteo Corrado (Shopping Center Manager Freccia Rossa Cushman & Wakefield), con la partecipazione di Valter Muchetti, assessore alla rigenerazione urbana, commercio, valorizzazione patrimonio immobiliare e protezione civile del Comune di Brescia.

Resolute Asset Management ha acquisito Freccia Rossa nel 2019. Oggi ha 4 centri commerciali in Italia, paese nel quale non è (a mio avviso, ma potrei sbagliarmi) ancora conosciutissimo. Eppure ha in portafoglio asset under management (Aum) per 52,5 miliardi di euro, è presente in 10 paesi con 12 sedi (compresa, ovviamente quella di Milano).

Le tre grandi fasi della riqualificazione di Freccia Rossa sono state così riassunte da Antonello delle Noci e Francesca Davoli:

una fase di 1 di dialogo con gli operatori per capire le loro esigenze

ridefinizione dell'area ristorazione (food court)

sviluppo di un'area specializzata nel tempo libero (leisure/entertainment) che corrisponde alla parte nord del centro commerciale. I lavori copriranno il 2021 e 2022.

Nella fase 2 sono inclusi interventi che coinvolgeranno i bagni fino alla ripavimentazione della galleria.

"Brescia è al centro di grandi cambiamenti urbanistici -ha ricordato Valter Muchetti- penso al rilancio della stazione, al rifacimento di via Milano, e a tutti i lavori di riqualificazione legati all'alta velocità e alla preparazione della capitale della cultura nel 2023. Freccia Rossa è inserito nel Duc e sarà quindi fondamentale una sua più forte integrazione al centro storico, considerando che era nato in origine più come alternativa ad esso che come complemento".