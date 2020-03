Freia Farmaceutici: a breve sul mercato un nuovo prodotto igienizzante

Previsto per il prossimo mese il lancio di un nuovo igienizzante per le mani a base di olio di canapa sativa, che difende dagli agenti patogeni

È composta da un coniugato di olio di canapa sativa e oli essenziali la nuova soluzione Made in Italy per igienizzare le mani. A svilupparla è la Pmi milanese Freia Farmaceutici, da tempo impegnata nella ricerca e nella produzione di dispositivi medici, alimenti dietetici e integratori a base di derivati del seme di canapa sativa. L'azienda, già a partire dal 2010 ha iniziato una serie di sperimentazioni per formulazioni topiche adatte ad assicurare processi di igienizzazione e disinfezione della cute senza arrecare ad essa potenziali danni, in particolar modo eczemi e dermatiti.

Freia sta operando per poter mettere in commercio entro poche settimane diverse soluzioni di prodotti a uso topico: il primo sarà una innovativa crema gel che offrirà una sicura igienizzazione delle mani, prendendosi al contempo cura della pelle, anche la più delicata, lasciandola idratata e protetta. Diversamente dai prodotti igienizzanti ad oggi in commercio, la soluzione innovativa non contiene alcol, che ha lo svantaggio di seccare molto la pelle, per cui un utilizzo continuato e prolungato può avere effetti negativi sulla cute.

Le ricerche condotte nei laboratori Freia hanno dimostrato l’efficacia igienizzante del coniugato di olio di canapa e oli essenziali anche contro la presenza di agenti patogeni: "Stiamo quindi cercando di accelerare i tempi di produzione e l’immissione sul mercato di questo nuovo prodotto - precisa Alessandro Cavalieri, ceo di Freia Farmaceutici -. Lo facciamo anche per poter dare il nostro contributo, seguendo le indicazioni dell’Oms, per una corretta igiene delle mani, così da limitare possibilità di contagio”.

Freia Farmaceutici è una delle due aziende europee, e l’unica in Italia, ad aver sviluppato soluzioni terapeutiche a base di canapa sativa autorizzate dai rispettivi organi di tutela della salute pubblica, prive di Thc e Cbd.