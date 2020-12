L'accordo firmato tra Foody Mercato agroalimentare Milano e Lactalis Italia prevede per Galbani Professionale un'area dedicata alle attività commerciali e di marketing del brand nell'area Mercato Carni

La linea Galbani dedicata agli operatori professionali della ristorazione, Galbani Professionale, da dicembre avrà uno spazio dedicato all’interno della zona del Mercato Carni di Foody-Mercato Agroalimentare Milano. Questo in virtù di un contratto di concessione firmato con Gruppo Lactalis Italia. Nel Mercato Carni, Galbani avrà la sua nuova base operativa per la logistica e per le attività commerciali, uno spazio utilizzabile anche per esposizione prodotti, incontri con i buyer e iniziative marketing.

Obiettivi di mercato

"Disporre di una base logistica e commerciale Galbani all’interno degli spazi di Foody ci offre una posizione strategica per presidiare il perimetro di Milano creando nuove opportunità di sviluppo business -spiega Ennio Caiolo, general manager Galbani Cheese-. Il Mercato agroalimentare di Milano è una delle realtà più importanti a livello nazionale con l’ambizione di diventare nei prossimi anni un centro agroalimentare tra i più rilevanti in Europa, punto di riferimento per l’intera filiera. Questa partnership ci permetterà di rafforzare il nostro ruolo di azienda leader nel settore lattiero caseario, non solo entrando in contatto con nuovi potenziali clienti della ristorazione e del commercio all’ingrosso ma anche direttamente con i consumatori attraverso attività di visibilità e marketing che potranno essere agevolmente portate avanti negli spazi offerti da Foody".

L’ingresso di marchi e imprese come Galbani nel network di Foody–Mercato Agroalimentare Milano si inserisce nel quadro programmatico del Mercato che, grazie al progetto di riqualificazione Foody 2025, mira a diventare il più importante polo (hub) agroalimentare italiano e di conseguenza magnete per aziende e professionisti italiani e internazionali della filiera agroalimentare, nonché punto di riferimento della tradizione e dell’eccellenza del made in Italy nel mondo.

Foody-Mercato agroalimentare Milano si ispira ai modelli dei grandi mercati europei di Parigi, Madrid e Barcellona con un piano di investimenti progressivo che permetterà di sviluppare un’area strategica per tutta la filiera agroalimentare grazie alla realizzazione di due nuovi Padiglioni Ortofrutta, piattaforme logistiche e produttive, un rinnovato Palazzo Affari, e servizi di supporto come laboratori e centri di formazione alimentare.