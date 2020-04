Il centro commerciale di Peschiera Borromeo ha risposto all'appello di Croce Rossa Milano Est con una donazione per contribuire per l'acquisto di mascherine, occhiali, camici e disinfettanti

Galleria Borromea Shopping Center aderisce all’iniziativa di raccolta fondi Aiutiamo CRI, la campagna a sostegno di CRI Croce Rossa Italiana Milano Est, in prima linea nella lotta al Covid-19, in uno dei territori più colpiti dall’epidemia.

Peschiera Borromeo, così come i comuni limitrofi, ha vissuto l’emergenza sin dalle prime ore. Immediata la risposta di tutto il sistema sanitario, ma dopo oltre sei settimane di crisi, combattuta su più fronti, risorse e materiali scarseggiano. L’aiuto richiesto da Croce Rossa è quindi legato alla necessità di garantire ai soccorritori la disponibilità dei presidi di protezione individuale: mascherine, occhiali, camici e disinfettanti per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso.

Galleria Borromea ha risposto all’appello con una donazione diretta di 10.000 euro e con un’operazione di sensibilizzazione e finanziamento collettivo (crowdfunding) promossa attraverso i propri canali social.

"Oggi, la nostra priorità è contribuire, seppure in minima parte, all’immane sforzo della Croce Rossa e mobilitare la cittadinanza in una campagna di generosità -commenta Fabio Laguardia, direttore del centro commerciale-. Anche a nome della proprietà del centro commerciale, e degli operatori della galleria, vogliamo ringraziare tutti i professionisti e volontari della sanità che strenuamente e quotidianamente affrontano il rischio e la stanchezza in una battaglia senza precedenti".

"Ora più di molti altri momenti della storia del nostro comitato, ci sentiamo chiamati a svolgere il nostro servizio verso la cittadinanza -aggiunge Renato Emasi, presidente di Croce Rossa Comitato Milano Est-. Di fronte a questa emergenza sanitaria i nostri volontari e dipendenti hanno risposto subito con decisione e disponibilità. Questo non vuol dire non aver paura, ma semplicemente essere consapevoli dell'importante ruolo che la nostra presenza ha a supporto della nostra città e delle nostra regione, oltre al fatto che la nostra preparazione è sicuramente l'arma che ci aiuta ad affrontare questa emergenza con più decisione"

È possibile partecipare alla raccolta fondi donando tramite bonifico sostenendo Cri Milano Est sul sito www.crimilanoest.com o accedendo a www.gofundme.com.

Il denaro raccolto sarà un aiuto concreto messo a disposizione di Cri Comitato Milano Est.