Garofalo, quattro nuovi video girati in Casa Surace

Prosegue la collaborazione del pastificio con Casa Surace lanciando un nuovo ciclo di quattro video ispirati alla campagna tv “Buona pasta non mente”

Anche per Casa Surace 'Buona pasta non mente'. La celebre community che rispecchia le radici ed i valori del Sud e Pasta Garofalo lanciano un nuovo ciclo di video ispirati alla campagna tv Buona pasta non mente che racconta con l’ironia tipica di Casa Surace quattro scene familiari che si basano su un unico presupposto: chi mangia Pasta Garofalo dice sempre la verità.

Tutti i personaggi di Casa Surace sono coinvolti nel filone narrativo che tocca alcuni temi chiave delle famiglie italiane in chiave volutamente goliardica: l'amore per il cibo, lo stile con cui si sta a tavola, il pasto come momento di condivisione e conoscenza reciproca.

Quattro scene ironiche e divertenti per quattro clip diffuse attraverso i profili social di Pasta Garofalo e Casa Surace: quando presenti uno straniero a nonna, la nonna che è colpita da uno shock improvviso quando incontra a tavola il fidanzato straniero della nipote; quando ti fidanzi con una modella, l'innamorato che porta per la prima volta la fidanzata, una modella curvy, a pranzo dalla famiglia; quando vai la prima volta a pranzo in una famiglia del sud, il ragazzo in difficoltà in occasione del primo pranzo con la famiglia della fidanzata; quando vai a mare con la frittata di maccheroni, i classici ragazzi del Sud che arrivano in spiaggia con l'immancabile frittata di pasta.

I valori della tipica famiglia meridionale, raccontati da Casa Surace con ironia e sarcasmo, si sposano con bene quelli di qualità e trasparenza di cui Pasta Garofalo si fa portavoce, a cominciare dalla trasparenza con la quale comunica la provenienza e le caratteristiche delle sue materie prime e i passaggi del processo produttivo attraverso il sito comesifagarofalo.it.

Prosegue così la collaborazione tra il brand napoletano e la nota community, dopo i contenuti realizzati per il Carbonara Day e Cibo a Regola D'Arte 2019.