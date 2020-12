Gianpiero Calzori e i nuovi orizzonti di Agrofood BIC

L'acceleratore Agrofood BIC investe in Mirnagreen, azienda all’avanguardia nei microRNA vegetali, orientati al benessere di persone e animali. “L’interesse per i microRNA, importanti componenti bio-attivi, è oggetto di grande interesse scientifico e l’orizzonte cui guardiamo è di possibili utilizzi nel settore alimentare sia per la produzione di alimenti funzionali sia di integratori alimentari. Molti studi confermano l’attività antinfiammatoria anche nei microRNA di origine vegetale come quelli messi a punto da Mirnagreen. Non è domani ma in un orizzonte a medio termine che guardiamo con molto interesse a queste soluzioni innovative” ha dichiarato il presidente di Agrofood BIC e Granarolo s.p.a, Gianpiero Calzolari. Da questo spunto parte la nostra intervista con il presidente Calzolari per parlare del futuro dell'acceleratore, della ricerca tra innovazione e sostenibilità in uno scenario mondiale mutato dalla pandemia.