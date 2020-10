Gic, fondo sovrano di Singapore, ha siglato un accordo per acquisire immobili logistici nel settore retail distribuiti in alcune primarie città tedesche

P3 Logistic Parks (P3), investitore a lungo termine specializzato nella gestione e nello sviluppo di immobili logistici in Europa interamente di proprietà di Gic, fondo sovrano di Singapore, ha siglato un accordo acquisire un portafoglio di immobili logistici nel settore retail (Matrix). A differenza di quanto avvenuto con la precedente acquisizione europea (Maximus), in questo caso la società non comunica l'ammontare della transazione.

Con una superficie di oltre 650.000 mq, Matrix comprende 33 immobili logistici retail in aree urbane di primaria importanza in primarie città tedesche, come Amburgo, Berlino, Colonia, Dortmund, Dresda, Hannover, Lipsia, Norimberga. Il portafoglio sarà gestito da P3. Finalizzazione dell’accordo: entro il Q4 (quarto trimestre) 2020, subordinata alle consuete condizioni di chiusura e alle eventuali approvazioni normative richieste.

L’operazione Matrix avviene entro 12 mesi dall’acquisizione del portafoglio Maximus, 28 asset situati nei principali poli/snodi logistici in tutta Europa.

"Siamo lieti di annunciare l’acquisizione di questo importante portafoglio di asset di alta qualità e ben posizionati in Germania, il più grande mercato logistico in Europa -commenta Lee Kok Sun, Chief investment officer di Gic Real Estate-. È una valida opportunità per rafforzare la presenza di P3 in posizioni urbane strategiche e consolidare il suo ruolo di investitore leader nello sviluppo e nella gestione di immobili logistici in Europa. La logistica continua a essere prioritaria per Gic: ci aspettiamo che questo settore, sostenuto dalla crescente domanda dell’eCommerce generi rendimenti resilienti a lungo termine nonostante l’incertezza nel contesto economico".

"La crescita dell’eCommerce e l’evoluzione della filiera del retail sono in questo momento il motore del mercato immobiliare commerciale -aggiunge Otis Spencer, Chief investment officer di P3 Logistic Parks-. Il retail è una parte importante della supply chain e quindi del settore logistico. Questa acquisizione rappresenta uno dei maggiori investimenti immobiliari dell’anno in Europa e uno dei più grandi in Germania. Riflette la nostra strategia: fare investimenti che favoriscano la nostra crescita futura e aumentino la nostra quota di mercato nel mercato paneuropeo. Grazie al sostegno Gic, ricerchiamo ulteriori possibilità di investimento per rafforzare la nostra posizione di leader europeo nello sviluppo e nella gestione di immobili logistici".