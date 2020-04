Giglio Group entra nel settore dell’healthcare

La società di eCommerce sigla una collaborazione strategica con il gruppo farmaceutico cinese Sinopharm per l’import/export di prodotti sanitari

Giglio Group Spa è un'azienda specializzata nella progettazione, realizzazione e gestione dell’eCommerce per le eccellenze del fashion, design, lifestyle, food, quotata sul mercato Mta-Star di Borsa Italiana. Oggi la società amplia la propria attività al comparto healthcare, siglando un accordo quadro a tempo indeterminato con Sinopharm, uno dei più grandi gruppi farmaceutici al mondo, quotato alla Borsa di Hong Kong e nato dalla joint venture tra la società statale China National Pharmaceutical Group ed il colosso Fosun.

La partnership Giglio Group - Sinopharm permetterà di collaborare sia all’importazione di dispositivi di protezione individuale (dalle mascherine chirurgiche FFP2 ed FFP3 ai gel disinfettanti, agli occhiali protettivi) sia alla distribuzione di innovativi kit per i test di rilevazione anticorpi Covid-19 (i Sars Cov-2 Antibody Assay Kit). Tali dispositivi permettono in 150 secondi di rilevare, con una sola goccia di sangue, la presenza di anticorpi al Covid-19, attraverso il Colloidal Gold Method, preciso al 97,5%. La piattaforma healthcare B2b e B2c di Giglio Group proseguirà in futuro la propria attività, a prescindere dall’emergenza sanitaria in corso, offrendo un’ampia gamma di articoli dedicati alla cura della persona.

L’accordo con Sinopharm prevede anche l’importazione in Cina di articoli ed apparecchiature medico sanitarie prodotte dalle industrie italiane, contribuendo alla loro distribuzione sul mercato asiatico. Sinopharm, infatti, è la principale azienda statale cinese nel settore healthcare, con attività di ricerca e sviluppo, produzione, logistica e catene farmaceutiche. E’ il sesto produttore mondiale di vaccini e fornisce oltre l’80% dei vaccini utilizzati in Cina.

Giglio Group, dopo aver raggiunto il traguardo dei 10 milioni di mascherine vendute ad alcuni tra i principali enti ed istituzioni private e pubbliche del Paese, proseguirà l’attività con il Comitato di Piccola Industria di Confindustria Nazionale, con un nuovo lotto dal valore di 5 milioni di euro.

“L’e-commerce del settore food e design cresce in maniera significativa ed iniziamo già a registrare nel continente asiatico forti segnali di ripresa nel settore fashion - dichiara Alessandro Giglio, chairman e ceo di Giglio Group -. L’healtcare diventa ora una quarta linea di prodotto della nostra offerta digitale globale, con forti aspettative in termini di rapida crescita.”