Giocattoli, pronti a giocare con la realtà aumentata

Il settore del giocattolo si muove tra tradizione e innovazione. Anche questo mercato subisce le conseguenze del lockdown ma guarda con fiducia al Natale

Per i giocattoli, con il Press Day Assogiocattoli inizia ufficialmente la stagione natalizia. Da oltre 10 anni è il punto di riferimento per media e addetti ai lavori: dalle ultime tendenze ai dati di mercato fino alle novità di prodotto più esclusive. A causa dell’emergenza Covid, l’edizione di quest’anno è stata tutta digitale, una vetrina online completa di tutto il settore. Ecco alcune delle principali tendenze emerse quest’anno.

Si consolida l’attenzione del giocattolo verso il mondo digitale testimoniata per esempio dal Camion dei Pompieri di Lego arricchito da un’esperienza di realtà aumentata (AR) per singolo giocatore o multiplayer. Pictionary, storico gioco da tavolo è proposto da Mattel nell’edizione Pictionary Air che si gioca con una speciale penna virtuale da collegare all’applicazione dedicata. Esploramondo di Clementoni è un mappamondo parlante che ruota di 360 gradi su entrambi gli assi per scoprire ogni angolo nascosto della Terra: tanti quiz ed informazioni per apprendere la geografia in modo innovativo e divertente. L’app consente di approfondire la conoscenza dei paesi grazie a oltre 400 foto e 350 video. I set Carrera Digital dispongono di controller digitali che permettono la regolazione della velocità, della frenata e i cambi di corsia per i sorpassi. Inoltre, questi set possono essere arricchiti con molti accessori che rendono la gara più realistica con curve mozzafiato, contagiri elettronico a torretta e pulsanti wireless, il tutto personalizzabile attraverso l’app. Projex di Giochi Preziosi è la nuova console per emozionanti sfide di precisione e velocità. Con questo speciale proiettore e i due blaster, i bambini possono affinare la loro skills e divertirsi con tante modalità di gioco e differenti livelli di difficoltà.

Sempre in casa Giochi Preziosi, molti i giochi ispirati a Me contro Te, i famosi youtuber molto popolari tra giovani e giovanissimi

Aumentano anche i giocattoli ispirati a metodi educativi come Montessori e STEM (Science, Technology, Engineering e Math, per l’apprendimento delle materie scientifiche). Edu4You è una linea di giochi educativi Chicco che guida i bambini nel mondo dell'apprendimento attraverso il gioco e l'interazione con stimoli evolutivi. I giochi di questa linea includono specifici stimoli ispirati agli approcci educativi e didattici come STEM e il metodo Montessori e coinvolgono i bambini in molti modi, stimolando i sensi, la curiosità e la sequenzialità delle azioni, con molteplici benefici. La linea di giochi Clementoni per scoprire la scienza comprende una ricca proposta di prodotti pensata per stimolare le competenze del bambino in età scolare in campo scientifico e tecnologico in modo innovativo e coinvolgente. La linea di giochi dedicata a Maria Montessori di Ludattica è una rivisitazione delle sue idee, dei suoi metodi e dei suoi materiali didattici, ancora attuali per rispondere alle esigenze educative del nostro tempo.

Interessante, la linea Sense & Focus di Chicco, nata dalla collaborazione con ANPE e il Centro Scientifico di Neuropsichiatria Aita, e pensata per allenare l’attenzione dei bambini sin dalla prima infanzia in un’epoca in cui i bambini sono sottoposti già in età precoce a stimoli visivi e uditivi sempre maggiori e veloci. Una iperstimolazione può creare difficoltà a mantenere la concentrazione e l’attenzione necessarie già dalla scuola dell’infanzia.

Costrette in casa dal lockdown, le famiglie hanno riscoperto, e in certi casi scoperto letteralmente, i giochi da tavolo o giochi in scatola, che hanno registrato un crescente favore del pubblico (come confermano anche i dati di mercato citati nel box). Parlando di giochi in scatola, è d’obbligo iniziare da un grande classico, Monopoly (Hasbro) proposto nell’elegante edizione dell’85° anniversario. Risiko! (Spin Master), gioco di strategia per antonomasia, torna con la nuova regola del Time Attack, una modalità di gioco che permette di stabilire in anticipo la durata di una partita definendo fin dall’inizio quante volte rimescolare le carte. La linea Lego per adulti propone il casco delle Stormtrooper di Star Wars in mattoncini Lego. Giochi di carte per tutti i gusti nell’ampia offerta di Cartamundi: con linee ispirate alle licenze più forti del momento. Da segnalare le carte da utilizzare per il bagnetto dei più piccoli. Con un forte connotato sociale, ecco Uno Brail (Mattel), il famoso gioco di carte è realizzato in Braille con la collaborazione della National Federation of the Blind. Il gioco permette a vedenti e non vedenti di giocare insieme. Per l’Italia Mattel collabora con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI).

Le bambole sono da sempre tra i “grandi classici” del giocattolo e Barbie, la bambola per eccellenza, si presenta con Barbie Capelli Arcobaleno, con la quale è possibile cambiare il taglio e il colore dei capelli. La linea Barbie è arricchita da numerosi play set che rappresentano diverse ambientazioni. Cicciobello (Giochi Preziosi) è proposto in una linea interamente rinnovata. Le Failfix di Famosa sono le bambole che cambiano il loro make-up e il loro look. Una speciale maschera di bellezza che ripara gli errori, la spazzola per creare nuove acconciature e un pettine magico per dare fantastiche sfumature colorate ai capelli. Fruity Doll di Trudi sono allegre, simpatiche e coloratissime, bambole mignon da collezionare. Ognuna rappresenta un frutto diverso, riconoscibile dal vestitino che indossa e dal simbolo ben visibile sul corpetto. Anche il giocattolo è attento all’ambiente e alla sostenibilità.

Italtrike propone la linea di cavalcabili Mini Eolo. Questi prodotti sono realizzati con un processo di produzione a basso impatto ambientale, i materiali utilizzati sono riciclabili e sono stati ridotti al minimo gli imballaggi. EKaboom e eKubo (distribuiti da Buzz Italia) sono realizzati in bioplastica biodegradabile (Mater-Bi) derivata dal mais, sicuri e privo di BPA, PVC o ftalati e 100% made in Italy. EcoBuddies di Famosa è una linea di peluche realizzati interamente con materiale ricavato da bottiglie di plastica usate.

Le Licenze sono per il giocattolo uno delle principali fonti di ispirazione. Il protagonista di quest’anno è senza dubbio Baby Joda ispirato alla serie televisiva The Mandalorian declinato in vari prodotti: Pupazzo da 28 cm in vinile (Mattel) o singolo collezionabile, peluche elettronico e singolo animatron (Hasbro). E ancora peluche da 25 cm per Simba Toys. Già citati Me contro te di cui Giochi Preziosi offre un’ampia di prodotti. La stessa azienda presenta anche linee ispirate a Winx, Gormiti, Ben 10 e Pokémon. Hasbro conferma il suo legame con i personaggi della Marvel e Lego con la saga di Harry Potter, Frozen e Spiderman. Grandi Giochi propone una linea ispirata a Topo Gigio e a PJMasks, nota serie di catoni in Tv, per il mondo prescolare. Masha e Orso, 44 Gatti, Frozen e veicoli e super eroi dei fumetti e del cinema (marchio Jada) per Simba Toys. Spin Master dedica ampio spazio a prodotti legati a Paw Patrol e a Batman. E poi ancora la linea di action figure a play set ispirata a Game of Thrones di Mega Construx (Mattel).

Ci sembra giusto segnalare l’evoluzione di Revell, storico marchio del modellismo, che ha ampliato in maniera significativa la sua offerta con puzzle 3d, radiocomandi, modellismo facilitato puntando decisamente verso il pubblico dei più piccoli. Non può certo mancare un riferimento all’attualità e alla cronaca con soluzioni tecnologiche contro l’abbondono in auto dei più piccoli (Tippy Pad e Remmy) e un’offerta di mascherine lavabili per bambini (Buzz Italia).

Focus su dicembre

Per il giocattolo il primo semestre del 2020 non è stato dei migliori: un giro d’affari è calato del 14% a valore e del 28% a volume. (Fonte: The NPD Group – Toys POS Panel Italy – Gennaio-Giugno 2020). Le performance dei mesi di marzo, aprile e maggio sono state condizionate dal lockdown e dalla chiusura non solo dei negozi di giocattoli ma anche dei reparti della grande distribuzione facendo registrare un calo in fatturato di circa 49 milioni. Il mese di giugno ha però mostrato una ripresa, incrementando il fatturato di 7,3 milioni rispetto al 2019 (+12%). Una sola categoria ha tenuto bene, i giochi da tavolo comprati online. Le riaperture di maggio hanno visto un deciso ritorno agli acquisti, trainati soprattutto da fashion doll, costruzioni e giochi prescolari. “Come quasi tutti i mercati”, afferma Maurizio Cutrino, direttore di Assogiocattoli, “anche quello italiano ha subito un arresto a causa dell’impatto del Covid-19. Tutta l’attenzione è spostata sul Natale, che ricordiamo rappresenta il 38% del fatturato annuo. Le aziende stanno continuando ad investire su innovazione, design, sicurezza e sostenibilità proponendo nuovi prodotti e cercando di recuperare quanto perso durante la pandemia”.