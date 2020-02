Giornata di Raccolta del Farmaco: 15.000 i farmacisti coinvolti

L’evento di Banco Farmaceutico si allunga e dura una settimana: oltre 4.800 farmacie aderiscono al progetto per donare medicinali ai poveri

Nel 2020 Banco Farmaceutico compie 20 anni. Per festeggiare l’anniversario, la GRF - Giornata di Raccolta del Farmaco si è estesa ad un’intera settimana: dal 4 al 10 febbraio. Durante la settimana è stato possibile acquistare uno o più medicinali da banco in una delle oltre 4.800 farmacie che, in tutta Italia, hanno aderito all’iniziativa. I medicinali raccolti sono stati consegnati ai circa 1.800 enti assistenziali convenzionati con Banco Farmaceutico: tutte strutture che offrono cure e medicine gratuite a chi non può permettersele per ragioni economiche.

La GFR è stata resa possibile grazie agli oltre 20.000 volontari che hanno svolto il turno in farmacia ed ai più di 15.000 farmacisti.

“Ogni anno cresce l’impegno delle farmacie che partecipano a questa meritevole iniziativa - ha dichiarato Marco Cossolo, Presidente di Federfarma Nazionale -... L’adesione alla Giornata di Raccolta del Farmaco del Banco Farmaceutico conferma il valore sociale della farmacia e il suo costante contributo al miglioramento della vita collettiva”.

La decisione di estendere le attività di raccolta ad una settimana è derivata soprattutto dalla necessità di rispondere in maniera più efficace al fabbisogno espresso dagli enti. Nella scorsa edizione della GRF, infatti, nonostante l’ottimo risultato (circa 422.000 confezioni di farmaci raccolte, pari a un valore di oltre 3 milioni di euro) è stato possibile soddisfare solamente il 41% delle richieste degli enti assistenziali. In Italia ci sono 1,8 milioni di famiglie e 5 milioni di individui che vivono in condizioni di povertà assoluta. Tra questi, nel 2019, sono stati 473.000 quelli che hanno avuto bisogno di farmaci e che hanno chiesto aiuto ad un ente assistenziale per potersi curare.

La GRF si è svolta sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di Aifa, in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Assogenerici, Federsalus e BFResearch. Intesa Sanpaolo è Partner Istituzionale dell’iniziativa. Si è potuta realizzare anche grazie al contributo incondizionato di IBSA e Teva e al sostegno di EG Stada Group e DOC Generici.