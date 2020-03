Giornata Mondiale Hpv: al centro, prevenzione e benessere per la donna

In occasione dell'evento, Uriach Italy sensibilizza sul tema dei controlli preventivi, per contrastare i rischi associati al Papillomavirus

Ricerca e prevenzione per la salute femminile: è questo uno dei temi al centro del dibattito di questa settimana, nella quale si è svolta la Giornata Mondiale dell’Hpv (papilloma virus). In proposito, Uriach Italy sottolinea l’importanza di una corretta prevenzione per contrastare i rischi associati al Papillomavirus, come l’insorgenza di forme di tumore della cervice e altre malattie correlate al virus, ribadendo il proprio forte impegno nella ricerca scientifica di qualità.

Solo in Italia si contano circa 130.000 casi di patologie benigne; inoltre, laddove l’infezione persista per anni, può essere causa di forme tumorali.

Nel mondo, il 5% circa di tutti i carcinomi sono causati dall’Hpv, con un numero complessivo di carcinomi superiore ai 600.000 casi.

Uriach Italy, azienda di riferimento nel mercato della nutraceutica, basa le proprie formulazioni su ricerche scientifiche di qualità per proporre dispositivi medici e integratori alimentari che supportino lo stato di salute delle persone laddove ci siano carenze fisiologiche, con l’obiettivo di apportare un generale beneficio all’organismo e stimolare reazioni biologiche funzionali anche in un’ottica di prevenzione.

Laborest, storico brand parte di Uriach Italy, offre un’intera gamma di prodotti e dispositivi medici per il benessere femminile. La ricerca scientifica del team Laborest trova applicazione su temi attuali come il benessere delle vie urinarie, la sindrome dell’ovaio policistico, l’equilibrio del microbiota vaginale, e il contrasto della dismenorrea e dei dolori pelvici cronici. Proprio partendo da questi obiettivi è stata formulata la gamma Colpofix, a base di betaglucano e polycarbophil, fra cui spicca il gel vaginale nebulizzabile Colpofix Gel Trattamento Ginecologico.

Gli studi clinici condotti ne indicano una potenziale attività nel favorire la regressione

spontanea delle alterazioni citologiche di basso grado della cervice uterina da Hpv.