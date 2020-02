Glovo: aumentano del 30% le consegne a domicilio dalla farmacia

Fra i medicinali da banco più richiesti spiccano paracetamolo (+20%), spray nasale e test di gravidanza (+6%). Si usa l’app soprattutto per situazioni emergenziali

Sono in forte crescita, sulla app spagnola di anything delivery Glovo, gli ordini effettuati dalle farmacie. Dal Report Glovo 2019 emerge chiaramente come il servizio di farmacia sulla piattaforma sia sempre più apprezzato dai clienti-pazienti (+30% vs 2018). Nella top 3 dei medicinali da banco più richiesti occupa il primo posto il paracetamolo (circa il 20% del totale in questa categoria), seguito da spray nasale e test di gravidanza (6% ciascuno), a conferma del fatto che l’app viene spesso utilizzata per situazioni emergenziali, come improvvise influenze che costringono a letto. In questo senso, il Report evidenzia anche consistenti ordini di termometri, aspirine, medicinali per la gola, sciroppi antitosse.

L’app di Glovo viene scelta quindi dai clienti perché consente, in poco tempo, di ricevere il proprio farmaco a casa senza dover uscire e recarsi personalmente in farmacia.

In generale, i nostri connazionali si stanno affidano con maggior frequenza al delivery, per soddisfare qualsiasi esigenza nell’arco della giornata: l’incremento degli ordini, complessivamente, è del 247% rispetto al 2018. I pasti restano la prima categoria per importanza nella consegna a domicilio di Glovo. L’hamburger è in testa alla classifica degli ordini, seguito da pizza e sushi. Aumentano anche i clienti che ricorrono all’app di delivery per la propria spesa, soprattutto quando si tratta di prodotti ‘dell’ultimo minuto’. Fra questi spiccano: acqua minerale, cialde di caffè, banane, uova e carta igienica.

Glovo è una piattaforma che consente di ricevere e inviare qualsiasi prodotto all'interno della città. In Italia, il servizio, che si appoggia su oltre 5.000 partner, è attualmente disponibile in più di 100 città, coprendo sia le grandi piazze – Milano, Roma, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Palermo, Catania, Bari, Genova, Verona – sia i comuni più piccoli. A livello internazionale, Glovo è presente in oltre 22 Paesi in tutto il mondo.