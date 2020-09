Google Categorie Retail in Crescita, l’insight che può fare la differenza

Un tool gratuito messo a disposizione da Google classifica i principali termini di ricerca settimanali, mensili e annuali in Italia e nel mondo

All'interno del sito Google per le aziende, lanciato per supportare le pmi italiane nella trasformazione digitale sempre più necessaria vista la crisi in atto, un tool ci è sembrato particolarmente interessante: stiamo parlando di Google Categorie Retail in Crescita, uno strumento di consultazione, alternativo a Google Trend, che permette di avere insight su cosa gli italiani o i cittadini di altre nazioni ricercano su Google in fatto di categorie di vendita al dettaglio.

Non è quindi una grande sorpresa se in questo inizio di settembre le categorie più ricercate siano quelle relative al materiale scolastico, più interessante scoprire che i fogli da raccoglitore abbiano avuto una crescita del 300% e al loro interno quelli a righe bianchi per le differenti classi. La ricerca può essere affinata oltre che con un filtro settimanale, anche con uno mensile e annuale, e scoprire che nel 2020 gli italiani hanno fatto ricerche sui motoscafi, o sugli igienizzanti per mani, utili visto il periodo che stiamo passando.

Informazioni che possono essere utilizzate dai retailer per strutturare campagne di marketing o di advertising online, intercettare picchi di domanda su una categoria o un prodotto o anche semplicemente scegliere al meglio cosa mettere in home page nei propri siti di eCommerce.