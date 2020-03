Google: oltre 800 milioni di dollari per sostenere sanità e pmi

Questo il contributo del colosso per rispondere all'emergenza #coronavirus Covid-19. Ecco come si suddivide la gestione del contributo

E per l'emergenza coronavirus Covid-19 arriva anche il supporto economico del colosso statunitense Google, che ha annunciato un contributo di oltre 800 milioni di dollari a livello globale per per supportare le piccole e medie imprese, le organizzazioni sanitarie e i Governi. A dare tutti i dettagli in anteprima in un blogpost è il Ceo di Google Sundar Pichai.

Questi i dettagli principali relativi al contributo: