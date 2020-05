Granarolo in onda per rilanciare il latte alto pastorizzato

Una scelta in linea con consumatori più orientati a una spesa settimanale e dunque alla richiesta di prodotti con un maggior contenuto di servizio

Granarolo continua a puntare il focus sui trend di mercato e, in linea con le attuali richieste del mercato, torna in comunicazione a partire dal 24 maggio con una campagna pensata per raccontare e rilanciare la propria offerta di latte alto pastorizzato, a lunga durata. Previsto allo scopo un nuovo spot, che sarà on air per diverse settimane sulle principali emittenti televisive con un importante piano digital a supporto, volto a sottolineare i valori distintivi di filiera (italianità, benessere animali, innovazione tecnologica, sicurezza, qualità).

La scelta risponde appunto ai nuovi modelli di consumo, anche conseguenti alla pandemia, che vedono gli italiani più orientati a fare una spesa settimanale e dunque alla crescente richiesta di prodotti con un maggior contenuto di servizio. L'offerta Granarolo di latte alto pastorizzato a lunga durata non a caso è cresciuta sul mercato del +13,6% (Fonte: Iri Infoscan I+S+LSP YTD aprile 2020) in queste settimane, a scapito del latte fresco.

L’obiettivo dunque quello è di creare valore per l’intera categoria e soddisfare i diversi bisogni dei consumatori attraverso i valori sopra menzionati unitamente alla varietà di gamma (Granarolo Più Giorni, Granarolo Biologico, Granarolo G+ Senza Lattosio, Granarolo Gusto di una Volta).

Credits. Lo spot è firmato dall’agenzia creativa Nadler Larimer & Martinelli e prodotto da The Big Mama.