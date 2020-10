Granarolo: la nuova confezione plant-based è interamente riciclabile

La nuova confezione Tetra Stelo, interamente riciclabile, costituita da carta e polimero da canna da zucchero, verrà utilizzata per le referenze latte della linea Accadì Alta Digeribilità e consentirà di ridurre significativamente le emissioni di CO2

Granarolo ha appena presentato un nuovo packaging altamente sostenibile che verrà utilizzato per confezionare le referenze di latte della gamma Accadì Alta Digeribilità senza lattosio: si tratta della confezione Tetra Stelo Aseptic Edge Wingcap. L’innovativo pack, nato dalla sinergia di Granarolo e Tetra Pak, permette un contenimento delle emissioni di CO 2 , grazie al fatto di essere costituito per l’87% da materiali provenienti da fonti rinnovabili: carta certificata Fsc, proveniente da foreste gestite in maniera responsabile e da altre fonti controllate; polimero ottenuto da canna da zucchero per le componenti del tappo, del collo del tappo e di due dei rivestimenti della confezione.

“Oggi con Tetra Pak, partner storico di Granarolo, facciamo un grande passo avanti -ha commentato il presidente di Granarolo, Gianpiero Calzolari. Siamo orgogliosi di poter annunciare che in Italia la prima confezione Tetra Stelo di latte sia Granarolo e che questa confezione derivi per l’87% da fonti rinnovabili. Serve però un ulteriore passo avanti che può venire anche dal momento che stiamo vivendo, un momento giusto per lanciare un grande progetto nazionale volto a ragionare lungo l’intero ciclo di vita del packaging (confezionamento e fine vita), coinvolgendo giovani ricercatori e istituzioni, utilizzando, laddove possibile, il Recovery Fund. Dobbiamo agire velocemente e su tutti i fronti, attuando azioni sinergiche costanti che portino a risultati riscontrabili.”

Grazie all'utilizzo del polimero da fonte rinnovabile, è stato calcolato che questa confezione riciclabile a prevalenza carta permette una riduzione delle emissioni di CO 2 del 20% rispetto alla stessa confezione che utilizza materiali convenzionali da polimero da fonte fossile, certificato da Carbon Trust, l’associazione non a scopo di lucro istituita per aiutare le Organizzazioni e aziende a ridurre il loro impatto in termini di carbonio in atmosfera. In particolare, la riduzione di emissioni di CO 2 è stata calcolata attraverso la comparazione dell’impronta ecologica Carbon Footprint del pack standard (56g di CO 2 eq. per kg di prodotto) rispetto al pack plant-based Tetra Stelo, (45g CO 2 eq./kg).

Il polietilene della plastica plant-based proviene dalla canna da zucchero, una fonte rinnovabile, che presenta le stesse caratteristiche chimico-fisiche e uguali performance del corrispettivo polietilene da petrolio, assieme a cui viene riciclato, ma al contempo ha un minore impatto sull’ambiente: grazie al fatto che la canna da zucchero, mentre cresce, assorbe CO 2 . La successiva produzione della plastica permette così ridotte emissioni di CO 2 , rispetto alla plastica fossile.

La confezione Tetra Stelo è stata lanciata sulle 3 referenze UHT di latte Accadì Alta Digeribilità da litro, andando a sostituire progressivamente le confezioni Tetra con plastica standard:

Granarolo Accadì Alta Digeribilità UHT 1% grassi 1l

Granarolo Accadì Alta Digeribilità UHT 0% grassi 1l

Granarolo Accadì Alta Digeribilità UHT 3% grassi 1l