“Grow My Store” di Google supporta le performance online delle pmi retail

Una piattaforma gratuita a supporto delle piccole e medie imprese italiane del settore retail per migliorare la propria presenza online

Per aiutare le attività retail in questo momento di emergenza, Google presenta Grow My Store : una piattaforma nata per supportare le pmi del settore nell’affermare la propria presenza online e facilitare il contatto diretto con i propri clienti.

Funzionalità. Attraverso Grow my Store i retailer potranno valutare l’efficacia del proprio sito web rispetto alle più importanti metriche di confronto del settore e avere accesso a consigli e approfondimenti. Tra gli aspetti analizzati, riassunti in un report complessivo che Grow my Store restituisce al termine dell'analisi, è evidenziato per esempio se il sito web elenca chiaramente prodotti e prezzi, se sono chiare le politiche di restituzione, se esiste un supporto di live chat, ed è valutata la fruibilità del sito da desktop e da mobile.

Vincenzo Riili, Cmo di Google Italia, sottolinea: “Lo sviluppo di un proprio sito eCommerce è il modello di commercio digitale che genera maggiori vantaggi a lungo termine, nonostante richieda un intenso impegno nella fase di settaggio iniziale. Per ottenere i migliori risultati è necessario acquisire le giuste competenze. Con Grow my Store Google si impegna a fornire un tool che accompagni passo passo i retailer nel potenziamento del proprio sito eCommerce, per supportarli nella crescita online.”