Gruppo Caffo 1915 riporta in italia lo storico marchio Ferro China Bisleri

Il gruppo beverage italiano acquisisce lo storico brand noto come l'“aperitivo” corroborante un tempo prescritto per le inappetenze

Gruppo Caffo 1915 diventa proprietario del marchio storico Ferro China Bisleri ceduto dalla multinazionale Diageo come già è stato per l’amarissimo Petrus Boonekamp soltanto un mese fa. Con questa acquisizione Gruppo Caffo 1915 prosegue la sua operazione di rilancio di brand storici italiani come già accaduto per l’Elisir Borsci S. Marzano. Al tavolo delle trattative gli stessi interlocutori dell’acquisizione di Petrus Boonekamp, tra cui i consulenti di Equita. Per Ferro China Bisleri, nota specialità a base di ferro e corteccia china, si preannuncia nei prossimi mesi il grande rilancio in Italia e nel mondo.

“Noi che siamo nati in questo settore, conosciamo bene la potenzialità del marchio Bisleri -sottolinea Giuseppe Caffo, presidente di Gruppo Caffo 1915. Questa acquisizione rappresenta una grande conquista sia per il suo glorioso passato che per la sua storicità. Dal 1881, ha attraversato con gli italiani guerre, epidemie, carestie e viaggiato con i nostri emigrati in ogni angolo del mondo.”

Il marchio, dapprima di proprietà Cinzano che lo deteneva dagli anni Ottanta, è confluito insieme ad un ampio portafoglio di marchi in Diageo, la multinazionale che ora lo ha ceduto a Gruppo Caffo 1915. Per molti anni, Ferro China Bisleri è rimasta quiescente nel portafoglio di Diageo che non ha mai puntato al suo rilancio, fino ad arrivare a cessarne la distribuzione.

In verità, Ferro China Bisleri vanta una grande storicità e memorabilità del marchio, un potenziale che non è passato inosservato alla famiglia Caffo che ha fatto di tutto per riportare ‘a casa’ un’icona del Made in Italy, alla quale puntava da anni. Per molti anni le qualità e le virtù dei suoi componenti ne fecero un prodotto equiparabile ad un medicinale, tanto che l’azienda sta pensando di far tornare il marchio in farmacia, non solo con Ferro China ma anche con una nuova linea di specialità a marchio Bisleri. Ferro China Bisleri sarà distribuita in Italia e nel mondo grazie alla capillare rete commerciale del gruppo.