Gruppo Chiesi sostiene il progetto “Unlock The Change”

L’iniziativa, voluta dalle imprese B Corp, stimola il mondo aziendale ad attivare un sistema di business sostenibile, per la società e l’ambiente

Gruppo Chiesi prende parte alla campagna “Unlock The Change”, il progetto di sensibilizzazione lanciato nel mese di luglio dalla community delle imprese B Corp insieme a Nativa, tra le aziende capofila del movimento in Italia, in occasione del B Corp Summit, l’appuntamento annuale con le B Corp italiane.

Lo scopo è chiedere al mondo aziendale e istituzionale di accelerare verso una visione economica centrata sulla creazione di un sistema economico e di business sostenibile, che rigeneri la società e l’ambiente. L’iniziativa ha anche una seconda finalità, ovvero quella di coinvolgere i consumatori perché giochino un ruolo attivo nella transizione verso un business più sostenibile.

Per questo motivo, Nativa e le B Corp partner hanno previsto una call to action nazionale per invitare il pubblico a chiedere un impegno ancora più forte e concreto da parte delle imprese nel contribuire a migliorare la vita delle persone, la società e l’ambiente. I consumatori verranno invitati a consultare il sito internet riservato ad ‘Unlock The Change’ per informarsi sulle iniziative e l’impegno delle B Corp per il bene delle persone e del pianeta e per fare la propria parte per ‘sbloccare il cambiamento’.

“Come B Corp ci impegniamo a diffondere i concetti di sostenibilità, interdipendenza ed economia rigenerativa. Rispettare l’ambiente però non basta: dobbiamo occuparci concretamente delle comunità in cui siamo presenti – evidenzia Maria Paola Chiesi, shared value & sustainability director Chiesi Farmaceutici -. Da qui nasce il nostro ‘Codice per l’interdipendenza della supply chain’, perché ognuno dipende dall’altro e tutti siamo responsabili di fronte alle generazioni future.”

Le B Corp, o B Corporation sono aziende la cui attività economica crea un impatto positivo su persone e ambiente. Le B Corp mirano a generare profitto lavorando in maniera responsabile, sostenibile e trasparente. Presente in 140 settori e in 60 Paesi, il movimento B Corp ha come obiettivo quello di ridefinire un nuovo paradigma di business adeguato ai nostri tempi, concreto e replicabile.