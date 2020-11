È una delle più importanti acquisizioni realizzate finora da Gruppo De' Longhi , grazie alla quale i personal blender diventano una delle principali categorie di prodotto del Gruppo dopo le macchine da caffè, con ricavi netti previsti nel 2020 pari a 290 milioni di dollari .

Con questa operazione gli Stati Uniti diventano il primo mercato di Gruppo De' Longhi, con un fatturato aggregato di oltre 500 milioni di dollari. Con i suoi centri di ricerca e sviluppo a Boston e nel Connecticut, Capital Brands porta in dote una tecnologia innovativa nello sviluppo di prodotti che si ispirano a un concetto evoluto di nutrizione.

Il prezzo pattuito per la transazione è di circa 420 milioni di dollari, cioè a moltiplicatore 8 (8 volte l’Ebitda adjusted previsto per il 2020). Il corrispettivo della transazione sarà pagato attingendo alle riserve di liquidità di De’ Longhi.

"Questa acquisizione è perfetta per Gruppo De’ Longhi ed è in linea con i nostri obiettivi di espansione geografica e crescita per linee esterne -commenta Massimo Garavaglia, amministratore delegato di De’ Longhi-. Questa transazione assume, inoltre, un valore strategico sotto diversi punti di vista: aggiungiamo un marchio giovane e dinamico al nostro portafoglio; ampliamo la nostra gamma di prodotti iconici con una presenza importante nel segmento dei blender; aumentiamo la nostra penetrazione in un mercato in espansione e strategicamente importante come gli Stati Uniti. Infine, aspetto non meno importante, rafforziamo la leadership del Gruppo nel settore della preparazione dei cibi".

Gruppo De' Longhi, tra i protagonisti globali nel mercato dei piccoli elettrodomestici dedicati al mondo del caffè, della cucina, della climatizzazione e della cura della casa, ha chiuso il 2019 con ricavi di 2.101,1 milioni di euro.