Gruppo Dilmoor: dalle bevande alcoliche all’igiene delle mani

L'azienda ha prodotto a livello straordinario nel proprio stabilimento oltre 12.000 bottiglie di igienizzante mani da donare agli ospedali di Bergamo

Nuova iniziativa produttiva in ottica solidale per Gruppo Dilmoor (Dilmoor Spa, Perlino Spa e Celebrity Srl) attivo nel settore distillati, liquori, vini, spumanti, vermouth e bevande, proposte sia con private label che con marchi propri, alcuni internazionali di importazione. In risposta all'emergenza sanitaria la realtà ha infatti prodotto a livello straordinario nel proprio stabilimento di Pedrengo (BG) oltre 12.000 bottiglie di soluzione alcolica per l'igiene mani, da donare poi ad alcune strutture ospedaliere della Provincia di Bergamo.

Gruppo Dilmoor ha messo a disposizione il proprio alcool, normalmente utilizzato per la produzione di spiriti e liquori, gli impianti produttivi di miscelazione ed imbottigliamento, nonché le proprie competenze per produrre la soluzione alcolica per l’igiene delle mani pronta all’uso, realizzata come da indicazioni pubblicate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Un'iniziativa di solidarietà territoriale che si unisce alle tante altre attivate dall'industria food e beverage in Italia.