Gruppo Fini insieme ad Auricchio per rilanciare i “Ravioli Funghi e Provolone”

I “Ravioli Funghi e Provolone” si rinnovano e una cosa è certa: anche i palati più raffinati non rimarranno delusi. Già conosciuta e apprezzata dal pubblico gourmet, la referenza del Gruppo Fini - storico brand nato a Modena nel 1912 e specializzato in pasta fresca – si presenta ulteriormente arricchita da un ingrediente di primissima qualità: l’inconfondibile provolone piccante Auricchio, azienda di fama internazionale con sede a Cremona e che dal 1877 produce, con metodo artigianale, il miglior provolone della tradizione italiana.

Un pack dedicato e a edizione limitata

Da Settembre la referenza è sugli scaffali della GDO con un nuovo pack dedicato e a edizione limitata, progettato per evidenziare la partnership dei due brand che da sempre orientano la propria attività a valori comuni come storicità, territorialità, qualità e tradizione e che per l'occasione hanno deciso di coniugare le proprie eccellenze. Da una parte la sapienza della pasta fresca, trafilata al bronzo e preparata con farine 100% italiane e uova da galline allevate a terra, e dall'altra il provolone autentico, prodotto secondo la tradizione di Don Gennaro, fondatore di Auricchio. Una sintesi di qualità, tradizione e passione che si prepara a regalare a tutti i consumatori un'esperienza gourmet intensa e unica.

Una famiglia di successo

La referenza, oggetto della partnership tra le due aziende, appartiene alla famiglia de "I Granripieni di Sapore", linea premium di pasta fresca del Gruppo Fini che, dal 2016 a oggi, ha registrato un notevole apprezzamento da parte del pubblico. La linea, nata per soddisfare un target sofisticato, attento alla ricerca di gusti e sapori autentici, ha ottenuto riscontri ampiamente positivi.