Gruppo Gabrielli: bilancio di un anno dedicato a sociale e territori

#takeaction #iofacciodipiù | Dal Banco Alimentare all'Airc, passando per gli studenti più piccoli ed altri attori sociali importanti per le comunità

Un 2018 denso di attività sociali volte a "restituire al territorio ciò che esso ci offre in termini di fiducia e consensi". Così la vicepresidente Barbara Gabrielli spiega l'anno sociale di Gruppo Gabrielli: "Per questo la selezione delle figure con cui riuscire a realizzare operazioni importanti è sempre più accurata e responsabile”.

Progetti e iniziative dal cibo all'ambiente

Si parte dalla collaborazione con Banco Alimentare con la seconda edizione di un'Ora per il Banco, maratona benefica che ha permesso al Gruppo di donare alimenti selezionati dai clienti, nella speciale lista della spesa individuata dalla onlus secondo i bisogni individuati.

Con il Fai, in occasione delle Giornate di Primavera, sono stati aperti al pubblico, grazie al coinvolgimento del Gruppo che ha rinnovato il suo ruolo di sponsor per l'occasione, i beni accessibili delle regioni Marche e Abruzzo. Confermate le operazioni con Airc per sostenere la ricerca a livello nazionale e lo Iom a livello locale per la prevenzione. Entrambe le operazioni sono state rivolte ad un pubblico femminile.

Gruppo Gabrielli ha collaborato con Legambiente attraverso l'iniziativa spiagge e fondali puliti nelle regioni Marche e Abruzzo, incrementando anche le azioni messe in campo con una campagna di comunicazione ad hoc nei punti di vendita Oasi e Tigre.

Con più capillarità, si sono susseguite operazioni dedicate al mondo dell'infanzia. Tra queste annoveriamo “Progetto Scuola Creativa” (foto in alto), un insieme di laboratori e percorsi di apprendimento rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia della Primaria e Secondaria della città di Ascoli Piceno incentrato su temi quali alimentazione e sostenibilità. (nel 2018 sono stati coinvolti 370 bambini). Progetto Infanzia ha coinvolto 200 famiglie di bambini della fascia 0-3 anni di Ascoli Piceno. Sono stati omaggiati gli istituti scolastici comunali coinvolti di pannolini e articoli per il cambio , prodotti per l'igiene e fornitura di giochi. Nel 2018 sono stati erogati 106.704 pannolini.

Nel 2018, infine, la rete distributiva è stata messa a disposizione a rotazione di Onlus e Associazioni, riconosciute e certificate dall'azienda, totalizzando 213 giornate concesse in cui il cliente ha potuto conoscere ed essere sensibilizzato su importanti tematiche ambientali e sociali.