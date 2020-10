Roberto Masi supporterà l’ad Roberto Colombo nella definizione delle strategie di sviluppo dei principali marchi, a partire da Rossopomodoro

A due anni dall’acquisizione di Gruppo Sebeto, uno dei leader nella ristorazione informale in Italia e in altri 11 Paesi, di cui fa parte la catena di pizzerie Rossopomodoro, il fondo britannico OpCapita rafforza il management con l'ingresso nel consiglio d'amministrazione (Board) di Roberto Masi. Una decisione che sottolinea la volontà di OpCapita di sostenere e far crescere i brand di Gruppo Sebeto, in primis Rossopomodoro.

Roberto Masi, che già da settembre collabora con l’azienda, è entrato nel Board di Gruppo Sebeto nel mese di ottobre 2020 con l’obiettivo di supportare l’amministratore delegato Roberto Colombo nella definizione delle future scelte strategiche dell'azienda, finalizzate a confermare la propria leadership nel settore del casual dining e a raggiungere gli obiettivi che Rossopomodoro si è posto in Italia e all’estero.

Roberto Masi ha una lunga esperienza nel retail e nella ristorazione: è stato amministratore delegato in Carrefour Hypermarkets Italia, McDonald's Italia (per 10 anni) e Starbucks Italia. Attualmente è Operations Manager dell’Associazione Calcio Milan.

Marco Airoldi, fino ad oggi vice presidente esecutivo, lascia il board di Gruppo Sebeto. Continuano a far parte del consiglio d'amministrazione Stephen Alexander, Joshua Spoerri, Roberto Colombo, Franco Manna e Pippo Montella.